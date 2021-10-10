Не похоже на обычный коронавирус: как опознать "Дельта"-штамм с первых симптомов

Эта разновидность вируса является вдвое заразнее, чем "Альфа" вариант

В Украине с каждым днем продолжается увеличение количества коронавирусных больных. Не последнюю роль в этом играют как пренебрежение правилами карантина, так и распространение "Дельта"-штамма.

"Телеграф" решил напомнить, почему он так опасен и можно ли его отличить от других разновидностей COVID-19.

Штамм "Дельта" на данный момент является одним из наиболее и заразных за все время коронавирусной пандемии. Все потому, что его способность передачи на 60% выше, нежели изначальная форма вируса.

Следует обратить внимание на тот факт, что чаще всего эту разновидность болезни фиксируют у молодежи, а также детей. Старших людей "Дельта" тоже инфицирует, но намного реже.

Несмотря на то, что молодой человеческий организм зачастую более сильный и способный выдержать нагрузку, именно "Дельта"-штамм стал катализатором увеличения количества госпитализированных пациентов. Значительная часть из них — люди в возрасте до 40 лет.

К самым распространенным симптомам "Дельты" относят потерю слуха, боли в суставах и желудке, а также насморк. Они, разумеется, сочетаются с уже "привычными" для коронавируса кашлем, головной болью, лихорадкой. Также у пациентов нередко фиксируют боли в горле и диарею.

По стандартной формуле борьба с "Дельтой" займет от двух до трех недель. В первые дни появляются незначительные симптомы, среди которых повышение температуры, общая слабость и насморк. Пациенты нередко жалуются и на боли в икрах.

Несмотря на распространенное мнение, "Дельта"-штамм тоже влияет на вкусовые рецепторы. Изменения можно начать замечать уже на 3-5 день болезни. Плюс у пациента начинается кашель, а температура становится еще выше. Также коронавирус способен вызывать тошноту или расстройство кишечника.

Симптомы "Дельта"-штамма

Дни с 5 по 10 являются критическими во время болезни. В это время пациент зачастую чувствует себя хуже всего: ужесточается кашель, появляется одышка, человека может знобить. Также часто появляются боли в груди, диагностируется пневмония.

Если организм вполне вынослив, а лечение применялось правильное, болеющий может пойти на поправку уже после 12 дней болезни. В других случаях процедура может затянуться до трех недель и больше.

Отмечается, что пока ни одна из существующих противоковидных вакцин не показала 100% эффективности в противостоянии "Дельта". Однако вакцинированные люди практически не жалуются на протекание болезни в тяжелой форме, если вирус таки атакует.

Напомним, что впервые "Дельту" обнаружили на территории Индии, и очень долго мутация носила название "индийского" штамма. Первый случай датируется почти годичной давностью — 5 октября 2020 года. В конце мая 2021 штамм получил название "Дельта": после того, как ВООЗ приняла решение использовать для наименований вариаций вируса буквы греческого алфавита. В Украине "Дельту" зафиксировали в июне 2021 года — инфицированные прибыли с территории РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, при каких симптомах коронавируса следует немедленно обратиться к врачу, ведь вам понадобится госпитализация. Также будьте внимательны, ведь даже легкая форма ковида способна принести значительный вред организму.