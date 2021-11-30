Реальна загроза для тих, хто перехворів? У Китаї зробили 3 висновки щодо штаму "Омікрон"

Китайські вчені вважають, що саме "Омікрон" стане домінуючим штамом коронавірусу в усьому світі

У Китаї, де майже два роки тому і з’явився коронавірус, дійшли кількох висновків щодо нового і не до кінця вивченого штаму "Омікрон". Китайські експерти вважають, що ця мутація є найбільш живучою з тих, які були виявлені раніше.

З посиланням на академіка, генетика Чжун Наньшаня китайське ЗМІ Huanqui пише, що молекулярно-генетичне тестування показало, що він має більше змін та мутацій, ніж "попередники". У зв’язку з цим, вважають вчені, є всі підстави вважати, що "Омікрон" є найбільш живучим.

Крім того, китайці вважають, що він поширюється швидше за всі інші штами і може через деякий час стати домінуючим.

Також, як і експерти ВООЗ, китайські вчені припускають, що відмінна риса "Омікрону" — здатність долати імунітет до COVID-19, сформований в організмі людини під час інших штамів.

Втім, незважаючи на все сказане вище, китайські експерти кажуть, що остаточні висновки про реальну загрозу для перехворілих та ефективність антиковідних вакцин робити поки що рано — дослідження продовжуються.

Усі відомі на момент виходу новини симптоми "Омікрона" можна побачити в інфографіці "Телеграфа".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий штам ковіду "Дельта+". У нього відзначається більш висока швидкість поширення, ніж у початкового варіанта. Серед характерних симптомів захворювання є нежить.