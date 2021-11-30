Реальная угроза для переболевших? В Китае сделали 3 вывода по штамму "Омикрон"

Китайские ученые считают, что именно "Омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса во всем мире

В Китае, где почти два года назад и появился коронавирус, пришли к нескольким выводам насчет нового и не до конца изученного штамма "Омикрон". Китайские эксперты полагают, что данная мутация является самой живучей из тех, которые были выявлены ранее.

Со ссылкой на академика, генетика Чжун Наньшаня китайское СМИ Huanqui пишет, что молекулярно-генетическое тестирование показало, что он имеет больше изменений и мутаций, чем "предшественники". В связи с этим, считают ученые, есть все основания полагать, что "Омикрон" наиболее живуч.

Кроме того, китайцы считают, что он распространяется быстрее всех других штаммов и может через некоторое время стать доминирующим.

Также, как и эксперты ВОЗ, китайские ученые предполагает, что отличительная черта "Омикрона" — способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека во время других штаммов.

Впрочем, невзирая на все вышесказанное, китайские эксперты говорят, что окончательные выводы о реальной угрозе для переболевших и эффективности антиковидных вакцин делать пока рано — исследования продолжаются.

Все известные на момент выхода новости симптомы "Омикрона" можете увидеть в инфографике "Телеграфа".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что относительно новым штаммом ковида также является "Дельта+". У него отмечается более высокая скорость распространения, нежели у изначального варианта. Среди характерных симптомов заболевания есть насморк.