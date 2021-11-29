"Омикрон" более заразен для тех, кто уже болел коронавирусом: ВОЗ выступила с новым заявлением

Эксперты пытаются выяснить, какое влияние новая мутация оказывает на иммунитет после вакцинации

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый коронавирус под названием "Омикрон" представляет серьезную угрозу для людей, переболевших COVID-19. В частности, этот штамм оказался более заразным со значительным количеством мутаций.

Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте ВОЗ.

Предварительные исследования указывают на то, что пациенты, уже переболевшие коронавирусом, могут заболеть и штаммом "Омикрон". Это вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов, однако подробную информацию о риске повторного заражения обещают указать в ближайшие дни. Также пытаются установить, насколько имеющиеся в мире вакцины защищают от этого штамма.

В ВОЗ говорят, что сейчас выясняется, вызывает ли "Омикрон" более тяжелое течение заболевания, чем другие штаммы COVID-19. Также изучается информация, может ли новая мутация влиять на иммунитет от коронавируса.

Следует добавить, что во всем мире ведутся исследования нового штамма под названием "Омикрон". Больше всего экспертов интересует, насколько он тяжелее других вариантов COVID-19 и чем отличаются симптомы этой мутации от других.

Напомним, штамм коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружили в Южной Африке – он появился в Ботсване. Новый коронавирус насчитывает 32 мутации и быстро распространяется. В связи с этим ВОЗ созвала экстренное заседание, после которого заявили, что новый штамм получил название "Омикрон" и его сейчас изучают.

По мнению врачей, "Омикрон" может стать причиной жестких ограничений и даже введения локдаунов, однако даже не это вызывает серьезных опасений. Некоторые специалисты начали сравнивать новую мутацию со смертоносной Эболой.

Также "Телеграф" сообщал, как распознать вариант COVID-19 под названием "Омикрон".