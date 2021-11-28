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Выраженных симптомов нет: как распознать вариант COVID-19 “Омикрон”

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Клинических доказательств опасности "Омикрона", найденного в ЮАР, пока нет Новость обновлена 28 ноября 2021, 10:56
Клинических доказательств опасности "Омикрона", найденного в ЮАР, пока нет

Многие подхватившие новый штамм проходят лечение на дому

"Омикрон"-вариант коронавирусной болезни волнует многих людей по всему миру. И пока представители ВОЗ сравнивают его по опасности с Эболой, некоторые медики не понимают, зачем сеять панику.

Своими наблюдениями за больными с "Омикроном" поделилась глава медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзее, сообщают росСМИ.

Отметим, что Южная Африканская Республика стала одной из тех стран, которые были запрещены для посещения туристами в ряде европейских стран.

По словам госпожи Кутзее, такие действия могут быть неоправданными. Все потому, что высокая опасность "омикрон"-варианта клинически все еще не доказана. 

Рассуждая на примере ЮАР, доктор говорит, что повышения госпитализаций пока не наблюдается, да и вакцинированные люди не проявляют повышенной подверженности болезни. Многие пациенты проходят лечение в домашних условиях, не требуя госпитализации.

Помимо прочего Анжелик Кутзее рассказала, какие симптомы могут быть характерны для "Омикрона". У человека может:

  • несколько дней быть повышенная усталость;
  • фиксироваться боль в мышцах и общее ухудшение самочувствия;
  • быть диагностирован легкий кашель;
  • не исчезать обоняние и ощущение вкуса.

В целом, по словам врача, ярко выраженных симптомов, которые бы отличали "Омикрон" от других вариантов COVID-19, пока нет. Ученые продолжают исследовать вирус на предмет выявления особенностей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему, по мнению доктора Тараса Жиравецкого, новый штамм коронавируса может привести к очередным локдаунам по всему миру.

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Теги:
#Коронавирус #Штамм #Covid-19 #Омикрон
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