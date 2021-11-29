"Дельта" и "Омикрон": в чем опасность и разница новых вариантов COVID-19 (инфографика)
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Оба штамма имеют высокую заразность, чем и опасны во время пандемии
Обнаруженный в ноябре 2021 года "Омикрон"-вариант коронавируса беспокоит ученых и медиков. Согласно предварительной оценке, этот штамм может стать даже более опасным, нежели "Дельта", вызвавшая очередную волну заболеваний во всем мире.
"Телеграф" решил собрать все, что известно сейчас об "Омикроне" в одну инфографику, для наглядности сравнив его с "дельта"-вариантом.
Короткая характеристика
Следует отметить, что разница между появлениями этих двух штаммов составляет больше года. "Дельту" впервые зарегистрировали в октябре 2020 года. Изначально она называлась "индийским" штаммом, однако позже ВОЗ решили убрать из "имен" вирусов отсылки к странам.
"Омикрон" же появился на радарах медиков только в ноябре 2021-го. Его обнаружили в нескольких южноафриканских странах, но "официальной родиной" все же называют Ботсвану (в некоторых источниках — ЮАР).
Несмотря на то, что "Дельту" считали одной из самых опасных мутаций оригинального коронавируса, "омикрон"-вариант сумел её превзойти. В нем зарегистрировано около 32 новых изменений на спайк-белках.
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Основные симптомы
Следует отметить, что коронавирус (при разных штаммах) у каждого пациента протекает индивидуально. Есть какая-то общая клиническая картина, но отдельные симптомы могут отличаться.
Пока медики сошлись на том, что и для "Дельты", и для "Омикрона" характерно повышение температуры и общая слабость.
В целом же наиболее распространенными симптомами "Дельты" являются:
- кашель и насморк;
- головные боли;
- боль в горле.
У пациентов с "Омикроном" болезнь пока протекает без особых осложнений. Для нее характерны:
- повышенная усталость;
- учащенность пульса;
- ломота в теле.
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Насколько заразны и "боятся" ли вакцин?
Изначально "дельта"-вариант считается на 60% заразнее, нежели оригинальный коронавирус. Это значит, что один пациент может передать болезнь сразу 5-6 людям.
Впрочем, "Омикрон" и здесь может его обойти. Несмотря на отсутствие доказательной базы, в мире уже начали закрывать границы для иностранных туристов, чтобы избежать распространения нового варианта "короны". Однако вирус из Южной Африки уже добрался до отдельных стран ЕС.
В ВОЗ по-прежнему заверяют, что вакцинироваться против коронавирусной болезни стоит обязательно. Некоторые правительства начинают подготовку к бустерной вакцинации (третья доза), чтобы обезопасить людей по максимуму.
При этом считается, что "Дельта" менее заразна для вакцинированных, нежели новый "Омикрон". Более того, у последнего якобы повышен риск повторно заразиться после болезни.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что относительно новым штаммом ковида также является "Дельта+". У него отмечается более высокая скорость распространения, нежели у изначального варианта. Среди характерных симптомов заболевания есть насморк.
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