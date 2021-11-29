"Дельта" и "Омикрон": в чем опасность и разница новых вариантов COVID-19 (инфографика)

Оба штамма имеют высокую заразность, чем и опасны во время пандемии

Обнаруженный в ноябре 2021 года "Омикрон"-вариант коронавируса беспокоит ученых и медиков. Согласно предварительной оценке, этот штамм может стать даже более опасным, нежели "Дельта", вызвавшая очередную волну заболеваний во всем мире.

"Телеграф" решил собрать все, что известно сейчас об "Омикроне" в одну инфографику, для наглядности сравнив его с "дельта"-вариантом.

Короткая характеристика

Следует отметить, что разница между появлениями этих двух штаммов составляет больше года. "Дельту" впервые зарегистрировали в октябре 2020 года. Изначально она называлась "индийским" штаммом, однако позже ВОЗ решили убрать из "имен" вирусов отсылки к странам.

"Омикрон" же появился на радарах медиков только в ноябре 2021-го. Его обнаружили в нескольких южноафриканских странах, но "официальной родиной" все же называют Ботсвану (в некоторых источниках — ЮАР).

Несмотря на то, что "Дельту" считали одной из самых опасных мутаций оригинального коронавируса, "омикрон"-вариант сумел её превзойти. В нем зарегистрировано около 32 новых изменений на спайк-белках.

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Основные симптомы

Следует отметить, что коронавирус (при разных штаммах) у каждого пациента протекает индивидуально. Есть какая-то общая клиническая картина, но отдельные симптомы могут отличаться.

Пока медики сошлись на том, что и для "Дельты", и для "Омикрона" характерно повышение температуры и общая слабость.

В целом же наиболее распространенными симптомами "Дельты" являются:

кашель и насморк;

головные боли;

боль в горле.

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У пациентов с "Омикроном" болезнь пока протекает без особых осложнений. Для нее характерны:

повышенная усталость;

учащенность пульса;

ломота в теле.

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Насколько заразны и "боятся" ли вакцин?

Изначально "дельта"-вариант считается на 60% заразнее, нежели оригинальный коронавирус. Это значит, что один пациент может передать болезнь сразу 5-6 людям.

Впрочем, "Омикрон" и здесь может его обойти. Несмотря на отсутствие доказательной базы, в мире уже начали закрывать границы для иностранных туристов, чтобы избежать распространения нового варианта "короны". Однако вирус из Южной Африки уже добрался до отдельных стран ЕС.

В ВОЗ по-прежнему заверяют, что вакцинироваться против коронавирусной болезни стоит обязательно. Некоторые правительства начинают подготовку к бустерной вакцинации (третья доза), чтобы обезопасить людей по максимуму.

При этом считается, что "Дельта" менее заразна для вакцинированных, нежели новый "Омикрон". Более того, у последнего якобы повышен риск повторно заразиться после болезни.

Разница между "Дельтой" и "Омикроном"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что относительно новым штаммом ковида также является "Дельта+". У него отмечается более высокая скорость распространения, нежели у изначального варианта. Среди характерных симптомов заболевания есть насморк.