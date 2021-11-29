Что известно про новый штамм коронавируса "Омикрон": симптомы, риски и отличия от других вариантов ковида

Весь мир переполошился из-за нового вида коронавируса, впервые выявленного в ноябре 2021 года в ЮАР

Новый штамм коронавируса Omicron, который распространился в Южной Африке, вызывает тревогу Всемирной организации здравоохранения. А некоторые страны уже пошли на усиление карантинных мер и закрытие границ. "Телеграф" собрал актуальную информацию о том, что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон" и чем он может быть опасен.

Когда и где возник штамм коронавируса "Омикрон"

ВОЗ информирует, что впервые о варианте B.1.1.529 сообщили из Южной Африки 24 ноября 2021 года. В данном регионе фиксировали вспышки заболевания коронавирусом из-за активизации штамма "Дельта". Но затем количество заболевших существенно возросло, а исследование выявило новый вариант COVID-19. Данный штамм, который получил название "Омикрон", впервые был обнаружен в образце, взятом 9 ноября 2021 года. Заражения "Омикроном" растет во всех провинциях Южно-Африканской Республики.

Претория, ЮАР. AP Photo/Denis Farrell

Чем опасен штамм "Омикрон"

По предварительным данным ВОЗ, вариант ковида "Омикрон" тревожит их прежде всего по двум причинам:

большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство; повышенный риск повторного заражения.

Кроме того, вариант "Омикрон", по данным ВОЗ, может заметно повлиять на такие характеристики вируса: скорость передачи, тяжесть заболевания, ухудшение иммунитета, сложность выявления или лечения. Сейчас эксперты организации изучают детальнее, какие риски несет распространение штамма "Омикрон". О результатах в ВОЗ обещают оперативно информировать.

Как выглядит "Омикрон"

Ученые в Италии поделились первым снимком штамма "Омикрон". Изображение, которое разместило издание Corriere della Sera, показывает вариант "Омикрон" справа и вариант "Дельта" слева. По словам исследователей из римской больницы Bambino Gesu, новый штамм имеет гораздо больше мутаций, чем уже известный "Дельта". Но не факт, что это свидетельствует о том, что "Омикрон" более опасен. Это означает, поясняют ученые, что вирус адаптируется к человеку, создавая иной штамм.

Так, красные точки указывают на области с очень высокой изменчивостью, оранжевые – высокой, желтые – средней, зеленые и голубые – низкой, серая область – изменений нет.

мутация штаммов коронавируса Дельта и Омикрон. Фото: Corriere della Sera

Насколько новый подвид ковида опасен покажут дальнейшие исследования.

Симптомы штамма "Омикрон"

Ученые ведут исследования касательно инфицирования коронавирусом в связи с появлением нового штамма. Поэтому говорить о точных данных касательно симптоматики "Омикрона" еще рано. Пока что звучат только отдельные заявления медиков, основанные на личной практике.

В комментарии Reuters Анжелика Кутзи – частнопрактикующий врач и председатель Южноафриканской медицинской ассоциации – заявила об относительно легких симптомах. Но стоит отметить, что информация носит ограниченный характер, так как врач говорила исключительно о своем опыте. По ее словам, пациенты жалуются на такие симптомы:

чрезвычайная усталость в течение 1-2 дней,

головная боль,

ломота в теле.

А вот о потере запаха или вкуса, как это бывает при предыдущих вариантах ковида, заболевшие не сообщали. Радует, что медик не заметила пока что значительного падения уровня сатурации в связи с новым вариантом.

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Кто в зоне риска из-за штамма "Омикрон"

Врач из Южной Африки Анжелика Кутзи также рассказала, что "Омикрон" затрагивает людей в возрасте 40 лет и младше. При этом около половины заболевших, которые обратились к ней за медицинской помощью, не были вакцинированы.

Информацию о том, что болеют более молодые люди, сообщают в больнице Барагванат в Соуэто (юго-запад Йоханнесбурга, ЮАР). Как пишет Associated Press, ссылаясь на слова руководительницы отделения интенсивной терапии Рудо Матива, речь идет о пациентах в возрасте от 20 до чуть более 30 лет. Медик говорит, что заболевшие имеют среднюю и тяжелую степень заболеваемости, а некоторые нуждаются еще и в интенсивной терапии. Также сообщается, что большинство подхвативших "Омикрон" не прошли полный курс вакцинации.

Чем "Омикрон" отличается от других штаммов

Во-первых, новый штамм вероятно может чаще вести к повторному заражению ковидом. В связи с чем и бьет тревогу ВОЗ.

Как заявил биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии в Вене Ульрих Эллинг Deutsche Welle, "Омикрон" может быть в шесть раз заразнее штамма "Дельта". По словам ученого, в связи с этим новый вариант может очень быстро распространиться по странам и в разы увеличить заболеваемость.

Во-вторых, "Омикрон" предположительно может повлиять на восприимчивость к вакцинам против коронавируса. Так, Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании, передает Reuters, называет штамм "Омикрон" наиболее опасным из обнаруженных ныне. Прежде всего опасения экспертов связаны с тем, что штамм может снизить эффективность вакцинации. Дело в том, что штамм имеет спайковый белок, который резко отличается от того, который содержится в исходном коронавирусе – тогда как именно на нем основаны вакцины против COVID-19.

В-третьих, "Омикрон" демонстрирует большее количество мутаций, чем его "предшественники". Как пишет Associated Press, речь идет об около 30 мутациях в шиповом белке коронавируса этого подвида. Насколько такая особенность штамма несет риск — сейчас выясняют ученые. Исполнительный директор и председатель консорциума COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Шэрон Пикок отметила, что высокая степень мутаций может означать риск быстрого распространения "Омикрона", но какова значимость данной характеристики штамма – пока что вопрос исследования.

Добавим, что вероятно потребуются недели, чтобы разобраться, является ли "Омикрон" более агрессивным штаммом и сработают ли против него вакцины.

Сравнительную таблицу "Омикрона" с другими штамма коронавируса опубликовал в Facebook ученый Института биохимии имени Палладина НАН Украины Владимир Галицкий. По словам эксперта, возможности для быстрого распространения у нового штамма ковид существуют, а также "Омикрон" вероятно может "ударить" по иммунитету.

В каких странах распространился "Омикрон"

По состоянию на 28 ноября "Омикрон", впервые выявленный в Южной Африке, обнаружен в странах ЕС, Бельгии, Дании, Германии, Италии и Нидерландах, а также в Австралии, Ботсване, Великобритании, Гонконге и Израиле. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам нужно выиграть время для борьбы с новым видом коронавирусной инфекции, поскольку ученым и производителям вакцин для выяснения всех особенностей нового штамма необходимо как минимум 2-3 недели.

Когда "Омикрон" может появиться в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины не сообщали о том, что новый штамм зафиксировали у кого-либо из заболевших в нашей стране. Пока неизвестно о выявлении "Омикрона" и в граничащих с Украиной странах, хотя распространение штамма по Европе обрастает сообщениями из медиа.

По мнению украинского врача Тараса Жиравецкого, штамм "Омикрон", выявленный уже и в странах Европы, может привести к жестким ограничениям и возможным локдаунам.

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Поможет ли в борьбе с "Омикроном" вакцинация

Как сообщает CNBC, производители вакцин уже отреагировали на активизацию нового штамма коронавируса.

Так, Pfizer и BioNTech изучают мутацию и готовы адаптировать свою мРНК-вакцину за шесть недель к новому варианту и начать поставки партий через 100 дней в случае успешного результата.

Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca тоже сообщили, что проводят тестирования и исследуют "Омикрон".

Как защититься от штамма "Омикрон"

США, Канада, Австралия, Япония, Израиль, Великобритания, Индия и ряд стран ЕС в связи со вспышкой "Омикрона" закрыли границы для путешественников из Южной Африки. И хотя ВОЗ пока что не давала такую рекомендацию, власти государств опасаются развития эпидситуации, как это было ранее с распространением "Дельта"-варианта.

В ВОЗ предлагают государствам принять меры в связи с появлением штамма "Омикрон", усилив эпиднадзор, исследуя циркуляцию вариантов ковида, оперативно сообщая о новых очагах инфекции.

Гражданам всех стран ВОЗ советует не забывать о уже привычных мерах безопасности:

масочный режим,

мытье рук,

физическая дистанция,

хорошая вентиляция помещений,

минимизация контактов,

вакцинация против коронавируса.

Как сообщал "Телеграф", последняя статистика по заболеваемости коронавирусом в Украине показала рост госпитализации и уменьшение количества выздоровевших. За все время пандемии в Украине заболело более 3,4 млн человек, выздоровело – 2,9 млн, а к смерти заболевание коронавирусом привело 85 тыс. граждан.