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Вакцины от коронавируса в Украине: какую прививку лучше выбрать

Автор
Татьяна Веремеева
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В Украине можно вакцинироваться одним из четырех препаратов
В Украине можно вакцинироваться одним из четырех препаратов

Медики рекомендуют прививаться любым доступным в нашей стране препаратом

В Украине сейчас продолжается пятый этап вакцинации от коронавируса в Украине.

Министерство здравоохранения акцентирует внимание на том, что все желающие могут сделать прививку в любом удобном для себя пункте вакцинации ли в центре массовой вакцинации. При этом, прививки делают добровольно и бесплатно.

Сейчас в нашей стране доступны такие вакцины:

  • AstraZeneca (Covishield, SKBio) индийского, корейского или итальянского происхождения;
  • CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech;
  • Moderna.

Выбрать, каким препаратом вакцинироваться в Украине пока нельзя. Если у вас есть аллергия или противопоказания к той или иной вакцине, то об этом необходимо сообщить семейному врачу и тогда вместе с доктором можно определить, какой вакциной лучше прививаться, говорят медики.

При этом в Минздраве акцентируют внимание на том, что все препараты, которые используют для прививки украинцев, одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования и все они безопасны. В ведомстве лучшей вакциной называют ту, которая доступна в момент, когда вы решили вакцинироваться.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как подготовиться к вакцинации от коронавируса.

Отметим, что информация о вакцинах основана на материалах Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения. Информация в данном тексте носит сугубо информационный характер и не может применяться для окончательного установления диагноза и не является призывом для вакцинации.

Теги:
#Прививки #Вакцинация #Коронавирус
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