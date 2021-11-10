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Как подготовиться к вакцинации от коронавируса: простые правила

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Украине от коронавируса прививают 4 вакцинами. Новость обновлена 10 ноября 2021, 14:22
В Украине от коронавируса прививают 4 вакцинами.

В центре вакцинации или поликлинике нужно быть в маске.

В Украине более 8,1 млн граждан уже закончили курс иммунизации от коронавируса. Несмотря на то, что уже заявили о вероятности ежегодных вакцинаций от "короны", на данный момент она включает в себя две или одну прививку в зависимости от препарата.

На основе рекомендаций Минздрава "Телеграф" собрал простую инструкцию как подготовиться к вакцинации. 

  • Перед тем как привиться от коронавируса важно знать — нет ли у вас противопоказаний или особенных состояний организма. Так, вакцинация препаратом CoronaVac запрещена беременным женщинами. 
  • В день вакцинации нужно иметь хорошее самочувствие. Прививку стоит отложить если у вас острая стадия болезни или температура. 
  • В Минздраве отмечают, что дополнительные анализы перед вакцинацией делать не нужно. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, то вид вакцины лучше выбрать совместно с лечащим врачом.
  • Вакцинация может вызвать повышение температуры, утомляемость или боль в мышцах. Превентивно перед вакцинацией принимать обезболивающие или жаропонижающие препараты не нужно. Если есть необходимость — их принимают после, при наличии дискомфорта. 
  • Не стоит планировать маммографическое исследование после вакцинации препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech — он может вызывать в редких случаях увеличение лимфоузлов. 

Какие документы нужны

С собой нужно иметь паспорт и номер карты плательщика налогов (ИНН). Декларацию с врачом иметь необязательно. 

Ранее "Телеграф" писал, что делать тем, кто не успел вовремя получить вторую дозу прививки

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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