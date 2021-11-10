Как подготовиться к вакцинации от коронавируса: простые правила
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В центре вакцинации или поликлинике нужно быть в маске.
В Украине более 8,1 млн граждан уже закончили курс иммунизации от коронавируса. Несмотря на то, что уже заявили о вероятности ежегодных вакцинаций от "короны", на данный момент она включает в себя две или одну прививку в зависимости от препарата.
На основе рекомендаций Минздрава "Телеграф" собрал простую инструкцию как подготовиться к вакцинации.
- Перед тем как привиться от коронавируса важно знать — нет ли у вас противопоказаний или особенных состояний организма. Так, вакцинация препаратом CoronaVac запрещена беременным женщинами.
- В день вакцинации нужно иметь хорошее самочувствие. Прививку стоит отложить если у вас острая стадия болезни или температура.
- В Минздраве отмечают, что дополнительные анализы перед вакцинацией делать не нужно. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, то вид вакцины лучше выбрать совместно с лечащим врачом.
- Вакцинация может вызвать повышение температуры, утомляемость или боль в мышцах. Превентивно перед вакцинацией принимать обезболивающие или жаропонижающие препараты не нужно. Если есть необходимость — их принимают после, при наличии дискомфорта.
- Не стоит планировать маммографическое исследование после вакцинации препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech — он может вызывать в редких случаях увеличение лимфоузлов.
Какие документы нужны
С собой нужно иметь паспорт и номер карты плательщика налогов (ИНН). Декларацию с врачом иметь необязательно.
Ранее "Телеграф" писал, что делать тем, кто не успел вовремя получить вторую дозу прививки.