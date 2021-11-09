Вторая доза вакцины от коронавируса: что делать, если не успели вовремя сделать вторую прививку

Медики обращают внимание на то, что лучше сделать вторую прививку не вовремя, чем не делать ее совсем

Полностью привитыми от коронавируса украинцы считаются только после того, как получат вторую дозу препарата против COVID-19, если нет противопоказаний к вакцинации.

Об этом во вторник, 9 ноября, напоминает Министерство здравоохранения Украины.

Согласно рекомендациям Минздрава, необходимо делать минимальные интервалы между введением вакцины, которые установлены инструкциями к ним:

CoronaVac/Sinovac – 14-28 дней;

Comirnaty/Pfizer – 21-28 дней;

Moderna – 28 дней;

AstraZeneca – 4-12 недель.

Для вакцинации второй дозой украинцев пригласят по номеру телефона, который оставили во время первой прививки. Если вы прививались в массовых центрах вакцинации, то вторую прививку вам сделают там же. Если записывал работодатель, то он должен организовать и вторую вакцинацию.

В случае, когда вторую дозу прививки ввели раньше или позже запланированного времени, то в любом случае это будет считаться полным курсом вакцинации. Человек, который получил прививку с нарушением рекомендованного интервала, также сможет получить Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат.

Кроме того, сегодня нет конкретно обозначенного самого позднего срока введения второй дозы вакцины, которые используют в нашей стране, а в мире до сих пор проводят испытания касательно того, что будет, если прививку сделать при условии увеличения или уменьшения интервалов между дозами.

В Центре общественного здоровья акцентируют внимание на том, что прививку лучше сделать позже рекомендованных сроков, чем не сделать ее вообще.

Напомним, в Министерстве здравоохранения опубликовали новый список людей, которым обязательно придется сделать прививку от коронавируса.