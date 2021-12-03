Рус

Хто хворіє на "Омікрон" важче за інших: нові дані про гучний штам коронавірусу

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
85
Щеплені люди хворіють на новий штам ковіду легше Новина оновлена 03 грудня 2021, 10:28
Щеплені люди хворіють на новий штам ковіду легше

У ПАР кажуть, що ускладнення виявляють у невакцинованих пацієнтів

Вчені Африки, де мутував новий штам коронавірусу "Омікрон", зробили відкриття та розповіли, як хвороба протікає у вакцинованих та тих, хто щеплення поки не зробив.

Результати дослідження оприлюднив 3 грудня на брифінгу Міністр охорони здоров’я ПАР Джо Паахла.

За його словами, у щепленого населення "Омікрон" може протікати у легкій формі. А от у тих, хто з якоїсь причини не вакцинувався, можуть бути ускладнення: Джо Паахла каже, що саме ці люди зараз найчастіше потрапляють до лікарень.

Також вже доведений факт — те, що "Омікрон" передається від людини до людини швидше за інші штами.

За словами міністра, ПАР вже на порозі четвертої хвилі ковіду: мовляв, за цей тиждень кількість інфікованих різко зросла, і "Омікрон" поширюється по всій країні.

Зазначимо, що 2 грудня в ПАР зафіксували 8561 випадок коронавірусу, а 3-го вже 11535.

Раніше доктор біологічних наук, професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова озвучила часті симптоми нової мутації ковіду.

Теги:
#ПАР #Вакцинація #Коронавірус #Омікрон
День народження Савіка Шустера став місцем зустрічі багатьох критиків президента
Політика
Опозиційний фронт: яку роль придумав собі Аваков і хто може стати прем’єром після відходу Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
День народження Савіка Шустера став місцем зустрічі багатьох критиків президента
Опозиційний фронт: яку роль придумав собі Аваков і хто може стати прем’єром після відходу Зеленського
Дата публікації
Категорія
Дмитро Куліба хоче, щоб ставлення до України змінилося
"Заважають" три столиці: у МЗС розповіли, чому Україна все ще не в НАТО
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Економічний паспорт українця: чи дадуть дітям по 10 тисяч доларів
Дата публікації
Категорія
Куліба стурбований позицією Лукашенка щодо України
"Спалює всі мости з Україною": Куліба відреагував на заяви Лукашенка про Крим
Дата публікації
Категорія
Коронавірус, як і раніше, атакує як дорослих, так і дітей
Одужалих майже вдвічі більше, ніж хворих: свіжа COVID-статистика на 3 грудня