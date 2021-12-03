Хто хворіє на "Омікрон" важче за інших: нові дані про гучний штам коронавірусу

У ПАР кажуть, що ускладнення виявляють у невакцинованих пацієнтів

Вчені Африки, де мутував новий штам коронавірусу "Омікрон", зробили відкриття та розповіли, як хвороба протікає у вакцинованих та тих, хто щеплення поки не зробив.

Результати дослідження оприлюднив 3 грудня на брифінгу Міністр охорони здоров’я ПАР Джо Паахла.

За його словами, у щепленого населення "Омікрон" може протікати у легкій формі. А от у тих, хто з якоїсь причини не вакцинувався, можуть бути ускладнення: Джо Паахла каже, що саме ці люди зараз найчастіше потрапляють до лікарень.

Також вже доведений факт — те, що "Омікрон" передається від людини до людини швидше за інші штами.

За словами міністра, ПАР вже на порозі четвертої хвилі ковіду: мовляв, за цей тиждень кількість інфікованих різко зросла, і "Омікрон" поширюється по всій країні.

Зазначимо, що 2 грудня в ПАР зафіксували 8561 випадок коронавірусу, а 3-го вже 11535.

Раніше доктор біологічних наук, професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова озвучила часті симптоми нової мутації ковіду.