"Проблеми" з кров’ю після коронавірусу: лікар пояснив, які аналізи після COVID-19 будуть не в нормі

Експерт радить не лякатися результатів ЗАК, які можуть нагадувати картину інших тяжких хвороб

При коронавірусі абсолютно всі пацієнти здають за призначенням сімейного лікаря загальний аналіз крові (ЗАК), щоб лікар подивився, який процес відбувається в організмі. Але нерідко результати, які приходять безпосередньо інфікованому, лякають людину суттєвим відхиленням показників від норми.

Головлікар однієї з клік Львова Тарас Жиравецький пояснив, що лякатися такої картини не варто.

"Багато пацієнтів виконують загальний аналіз крові при ковіді. Що вони бачать: падіння лейкоцитів, а також зміна формули крові. На практиці, в принципі, ми — лікарі — не бачимо сильних змін, які впливали б на тактику лікування саме за загальним аналізом крові. Хіба що ми бачимо підняття показників ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів — ред), якщо говорити про 6-8 днів хвороби", — говорить експерт.

Крім падіння лейкоцитів, продовжує лікар, нижче за норму можуть бути і тромбоцити. Якщо падіння значне, це може бути непрямим показником початку цитокінового шторму (сильного запалення легенів), проте не завжди.

Втім, за словами Жиравецького, результат ЗАК може різко змінитись, якщо пацієнта лікують стероїдними гормонами: різко збільшується кількість лейкоцитів та тромбоцитів.

Так, якщо здати кров на 14-15 день після хвороби після лікування гормонами, можуть бути в рази підвищені лейкоцити та тромбоцити. Однак Жиравецький радить не лякатися і не списувати картину на лейкоз та інші проблеми з кров’ю.

"Не варто панікувати, краще просто перездати кров через деякий час. Наприклад, ШОЕ опускається дуже повільно — близько трьох тижнів. Так що прошу радитися з лікарями щодо результатів ваших аналізів і не лякатися", — каже медик, нагадуючи, що найважливішим аналізом при ковіді є С-реактивний білок, який потрібно здавати кожні 2-3 дні хвороби для контролю динаміки і щоб не упустити погіршення.

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