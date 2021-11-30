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Чи потрібно збивати температуру 37,5 при коронавірусі: відповідь лікаря

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Дуже часто коронавірус навіть у тяжкій формі може протікати без температури Новина оновлена 30 листопада 2021, 10:20
Дуже часто коронавірус навіть у тяжкій формі може протікати без температури

Лікар переконаний, що навіть за температури 37,5 уже потрібно пити ліки

Чи збивати температуру при коронавірусі — відповідь на це питання досі викликає дискусії у медиків. Однак жарознижувальні, які до того ж мають ще й протизапальний ефект, можуть допомогти людині не тільки збити високу температуру.

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Головлікар львівської клініки Тарас Жиравецький ділиться статистикою перебігу хвороби у пацієнтів за останній місяць: мовляв, ті, хто приймав жарознижувальні препарати, легше переносили ковід, аніж ті, хто сподівався на лікарський ефект від температури.

"Моя особиста рекомендація — приймати ліки для зниження температури. І при ковіді висока температура жодних переваг для вашого організму не дає, крім його виснаження. Рекомендую починати приймати ліки, коли у вас уже 37,5 і вище. Є теорія, а є практика. Але кожен має право зробити свій вибір", — вважає Тарас Жиравецький.

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Нагадаємо, що під час коронавірусу штаму "Дельта" лікувати захворювання виключно за симптомами не можна. Адже навіть при тяжкому перебігу хвороби температура та сатурація можуть бути в нормі.

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Теги:
#Температура #Коронавірус #жарознижуючі #Тарас Жиравецький
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