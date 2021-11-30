Нужно ли сбивать температуру 37,5 при коронавирусе: ответ врача
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Доктор убежден, что даже при температуре 37,5 уже нужно пить лекарства
Сбивать ли температуру при коронавирусе — ответ на данный вопрос до сих пор вызывает дискуссии у медиков. Однако жаропонижающие, которые к тому же обладают еще и противовоспалительным эффектом, могут помочь человеку не только сбить высокую температуру.
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Главврач львовской клиники Тарас Жиравецкий делится статистикой течения болезни у пациентов за последний месяц: мол, те, кто принимал жаропонижающие препараты, легче переносили ковид, нежели те, кто надеялся на врачебный эффект от температуры.
"Моя личная рекомендация — принимать лекарства для понижения температуры. И при ковиде высокая температура никаких преимуществ для вашего организма не дает, кроме его истощения. Рекомендую начинать принимать лекарство, когда у вас уже 37,5 и выше. Есть теория, а есть практика. Но каждый имеет право сделать свой выбор", — считает Тарас Жиравецкий.
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Напомним, что во время коронавируса штамма "Дельта" лечить заболевание исключительно по симптомам нельзя. Ведь даже при тяжелом течении болезни температура и сатурация могут быть в норме.
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