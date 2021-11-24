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Тяжелый ковид - без температуры и с нормальной сатурацией: врач сделал важное предупреждение

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Цитокиновый шторм - осложнение ковида - лечат в стационаре Новость обновлена 24 ноября 2021, 10:32
Цитокиновый шторм - осложнение ковида - лечат в стационаре

Даже после выписки со стационара при штамме Дельта возможны неприятные сюрпризы в виде осложнений

Во время коронавируса штамма "Дельта", который медики называют самым коварным, лечить заболевание исключительно по симптомам нельзя. Ведь даже при тяжелом течении болезни температура и сатурация могут быть в норме.

Об этом предупреждает доктор Тарас Жиравецкий, называя нетипичное течение ковида "парадоксами современности". 

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

"Без обследований сейчас поставить диагноз пациенту по симптомам объективно практически невозможно. Поэтому советую делать анализы и, при необходимости, — УЗИ или КТ легких. Это часто также помогает, хотя мы понимаем, что оно имеет определенную лучевую нагрузку на наш организм", — говорит доктор. 

Если на 8-9 день болезни у человека держится высокая температура, то нужно срочно обратиться к врачу — говорит Жиравецкий.

Исключением даже не станет тот случай, если пациент только что был выписан из стационара: увы, коронавирус штамма "Дельта", продолжает эксперт, порой преподносит неприятные сюрпризы.

Напомним, что с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).

Кроме того, нужно помнить, что осложнение ковида — цитокиновый шторм — практически нереально вылечить дома, а в группу риска входит немало категорий населения.

Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Теги:
#Коронавирус #Осложнения #Тарас Жиравецкий #Ковид
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