Тяжелый ковид - без температуры и с нормальной сатурацией: врач сделал важное предупреждение
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Даже после выписки со стационара при штамме Дельта возможны неприятные сюрпризы в виде осложнений
Во время коронавируса штамма "Дельта", который медики называют самым коварным, лечить заболевание исключительно по симптомам нельзя. Ведь даже при тяжелом течении болезни температура и сатурация могут быть в норме.
Об этом предупреждает доктор Тарас Жиравецкий, называя нетипичное течение ковида "парадоксами современности".
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"Без обследований сейчас поставить диагноз пациенту по симптомам объективно практически невозможно. Поэтому советую делать анализы и, при необходимости, — УЗИ или КТ легких. Это часто также помогает, хотя мы понимаем, что оно имеет определенную лучевую нагрузку на наш организм", — говорит доктор.
Если на 8-9 день болезни у человека держится высокая температура, то нужно срочно обратиться к врачу — говорит Жиравецкий.
Исключением даже не станет тот случай, если пациент только что был выписан из стационара: увы, коронавирус штамма "Дельта", продолжает эксперт, порой преподносит неприятные сюрпризы.
Напомним, что с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).
Кроме того, нужно помнить, что осложнение ковида — цитокиновый шторм — практически нереально вылечить дома, а в группу риска входит немало категорий населения.
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Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.
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