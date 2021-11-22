"Шторм" при коронавирусе: врач назвал, кто входит в группу риска
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Доктор рассказал, как избежать и что делать, если у вас начался цитокиновый шторм при коронавирусе
Этой осенью коронавирус штамма "Дельта" бьет все предыдущие рекорды по инфицированию, госпитализациям и смертности в Украине. А медики говорят об опасности цитокинового шторма — сильной воспалительной реакции, когда уровень цитокинов в крови резко возрастает и это может привести к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма.
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По словам доктора Тараса Жиравецкого, при коронавируса цитокиновый шторм практически невозможно вылечить дома. А в группу риска входят:
- аллергики;
- астматики;
- люди с метаболическим синдромом (с лишним весом, у которых, преимущественно есть проблемы с давлением и сердцем);
- пациенты с сахарным диабетом (преимущественно, 2 типа)
- люди с аутоиммунными заболеваниями;
- пациенты с онкологией;
- возраст — старше 50 лет.
Хотя, по словам Жировецкого, есть пациенты, которые переносят цитокиновый шторм, однако не знают, являются ли они аллергиками или имеют какие-то аутоиммунные заболевания.
Чтобы избежать столь сильной воспалительной реакции, доктор советует на 6-9 день болезни сдать анализ на С-реактивный белок.
"Даже если он нормальный, нужно пересдать этот показатель через два дня. Он может резко взлетать, и в таком случае нужна срочная помощь в стационаре", — предупреждает врач.
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Важно! Мнение о коронавирусе, отраженное в этом материале, является личным суждением врача и не может быть использовано как этап диагностики, лечения заболевания или единственно верное.
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