"Шторм" при коронавирусе: врач назвал, кто входит в группу риска

Доктор рассказал, как избежать и что делать, если у вас начался цитокиновый шторм при коронавирусе

Этой осенью коронавирус штамма "Дельта" бьет все предыдущие рекорды по инфицированию, госпитализациям и смертности в Украине. А медики говорят об опасности цитокинового шторма — сильной воспалительной реакции, когда уровень цитокинов в крови резко возрастает и это может привести к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма.

По словам доктора Тараса Жиравецкого, при коронавируса цитокиновый шторм практически невозможно вылечить дома. А в группу риска входят:

аллергики;

астматики;

люди с метаболическим синдромом (с лишним весом, у которых, преимущественно есть проблемы с давлением и сердцем);

пациенты с сахарным диабетом (преимущественно, 2 типа)

люди с аутоиммунными заболеваниями;

пациенты с онкологией;

возраст — старше 50 лет.

Хотя, по словам Жировецкого, есть пациенты, которые переносят цитокиновый шторм, однако не знают, являются ли они аллергиками или имеют какие-то аутоиммунные заболевания.

Чтобы избежать столь сильной воспалительной реакции, доктор советует на 6-9 день болезни сдать анализ на С-реактивный белок.

"Даже если он нормальный, нужно пересдать этот показатель через два дня. Он может резко взлетать, и в таком случае нужна срочная помощь в стационаре", — предупреждает врач.

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