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Чи потрібна нова вакцина від "Омікрону" і від чого врятують існуючі: вчені зробили заяву

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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ВООЗ вважає, що нові вакцини від "Омікрону" не потрібні Новина оновлена 01 грудня 2021, 15:46
ВООЗ вважає, що нові вакцини від "Омікрону" не потрібні

Вчені припускають. що щеплення допоможуть запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті в результаті "Омікрону"

ВООЗ зробила заяву про те, що потреби в новій вакцині від коронавірусу штаму "Омікрон" на даний момент немає, проте існуючі все ж таки трохи доопрацюють. Водночас вчені також заявили, що саме імунізація за допомогою антиковідних щеплень є кращим захистом і значно ефективнішою, ніж вироблення антитіл природним чином під час хвороби.

За словами доктора Онієма Огбуагу — спеціаліста з інфекційних захворювань Єльської школи медицини (є основним інвестором клінічних випробувань вакцини Pfizer), яку цитує Healthline, чим більше людей буде вакциновано, тим менше небезпечних штамів коронавірусу з’явиться в майбутньому.

"Ми дійсно знаємо, що вакцини забезпечують набагато надійніший захист від вірусу", — каже Огбуагу, додаючи, що це стосується і "Омікрону".

Тим часом медики зі Стенфорда кажуть, що не виключено зниження ефективності проти симптоматичної картини "Омікрону". Однак щеплення допоможуть запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті.

Нагадаємо, професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова виділила симптоми нової мутації ковіду.

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Теги:
#Вчені #Вакцинація #Коронавірус #Омікрон
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