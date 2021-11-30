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Без кашлю та втрати нюху: лікар із ПАР назвала новий симптом "Омікрона"

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Омікрон поки що мало вивчений Новина оновлена 30 листопада 2021, 15:57
Омікрон поки що мало вивчений

Лікар каже, що у всіх пацієнтів "Омікрон" проявляється по-різному, але є характерний симптом

Поки у світі продовжуються дослідження нового штаму коронавірусу "Омікрон", медики, які лікують пацієнтів з цією мутацією, розповіли про те, як проявляється даний вид ковіду.

За інформацією видання The Sun, своїм досвідом лікування пацієнтів з "Омікроном" поділилася доктор Анжеліка Кутзі, яка керує приватною клінікою в Преторії (ПАР).

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Згідно з її спостереженнями, для даного штаму коронавірусу характерний, як мінімум, один незвичайний симптом — прискорене серцебиття. Також для "Омікрона" характерна підвищена втома.

Лікар каже, що ні кашлю, ні втрати нюху, ні високої температури часто немає.

"У нас був один дуже цікавий випадок: дитина років шести, з температурою і дуже частим пульсом. Але коли вони звернулися за допомогою через два дні, цьому пацієнтові стало набагато краще", — каже лікар, говорячи про те, що у кожного пацієнта симптоми відрізняються, але вони не важчі за ті, які характерні для інших штамів коронавірусу.

Кутзі говорить про те, що, ймовірно, до тяжкого перебігу хвороби можуть бути схильні літні та нещеплені люди.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий штам ковіду "Дельта+". У нього відзначається більш висока швидкість поширення, ніж у початкового варіанта. Серед характерних симптомів захворювання є нежить.

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Теги:
#ПАР #Симптоми #Коронавірус #Омікрон
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