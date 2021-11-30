Без кашля и потери обоняния: врач из ЮАР назвала новый симптом "Омикрона"

Доктор говорит, что у всех пациентов "Омикрон" проявляется по-разному, но есть характерный симптом

Пока в мире продолжаются исследования нового штамма коронавируса "Омикрон", медики, которые лечат пациентов с данной мутацией, рассказали о том, как проявляется данный вид ковида.

По информации издания The Sun, своим опытом лечения пациентов с "Омикроном" поделилась доктор Анжелика Кутзи, которая управляет частной клиникой в ​​Претории (ЮАР).

Согласно ее наблюдениям, для данного штамма коронавируса характерен, как минимум, 1 необычный симптом — учащенное сердцебиение. Также для "Омикрона" характерна повышенная усталость.

Доктор говорит, что ни кашля, ни потери обоняния, ни высокой температуры зачастую нет.

"У нас был один очень интересный случай: ребенок лет шести, с температурой и очень частым пульсом. Но когда они обратились за помощью два дня спустя, этому пациенту стало намного лучше", — говорит доктор, говоря о том, что у каждого пациента симптомы отличаются, но они не тяжелее тех, которые характерны для других штаммов коронавируса.

Кутзи говорит о том, что, вероятно, тяжелому течению болезни могут быть подвержены пожилые и непривитые люди.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что относительно новым штаммом ковида также является "Дельта+". У него отмечается более высокая скорость распространения, нежели у изначального варианта. Среди характерных симптомов заболевания есть насморк.