Укр

Без кашля и потери обоняния: врач из ЮАР назвала новый симптом "Омикрона"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Омикрон пока мало изучен Новость обновлена 30 ноября 2021, 15:57
Омикрон пока мало изучен

Доктор говорит, что у всех пациентов "Омикрон" проявляется по-разному, но есть характерный симптом

Пока в мире продолжаются исследования нового штамма коронавируса "Омикрон", медики, которые лечат пациентов с данной мутацией, рассказали о том, как проявляется данный вид ковида.

По информации издания The Sun, своим опытом лечения пациентов с "Омикроном" поделилась доктор Анжелика Кутзи, которая управляет частной клиникой в ​​Претории (ЮАР).

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Согласно ее наблюдениям, для данного штамма коронавируса характерен, как минимум, 1 необычный симптом — учащенное сердцебиение. Также для "Омикрона" характерна повышенная усталость.

Доктор говорит, что ни кашля, ни потери обоняния, ни высокой температуры зачастую нет.

"У нас был один очень интересный случай: ребенок лет шести, с температурой и очень частым пульсом. Но когда они обратились за помощью два дня спустя, этому пациенту стало намного лучше", — говорит доктор, говоря о том, что у каждого пациента симптомы отличаются, но они не тяжелее тех, которые характерны для других штаммов коронавируса. 

Кутзи говорит о том, что, вероятно, тяжелому течению болезни могут быть подвержены пожилые и непривитые люди. 

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что относительно новым штаммом ковида также является "Дельта+". У него отмечается более высокая скорость распространения, нежели у изначального варианта. Среди характерных симптомов заболевания есть насморк.

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Теги:
#ЮАР #Симптомы #Коронавирус #Омикрон
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