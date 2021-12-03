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Кто болеет "Омикроном" тяжелее других: новые данные о нашумевшем штамме коронавируса

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Привитые люди болеют новым штаммом ковида легче Новость обновлена 03 декабря 2021, 10:28
Привитые люди болеют новым штаммом ковида легче

В ЮАР говорят, что осложнения выявляют у невакцинированных пациентов

Ученые Африки, где мутировал новый штамм коронавируса "Омикрон", сделали открытие и рассказали, как болезнь протекает о вакцинированных и тех, кто прививку пока не сделал.

Результаты исследования обнародовал 3 декабря на брифинге министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

По его словам, у привитого населения "Омикрон" может протекать в легкой форме. А вот у тех, кто по какой-то причине не вакцинировался, могут быть осложнения: Джо Паахла говорит, что именно эти люди сейчас чаще всего попадают в больницы.

Также уже доказанный факт — то, что "Омикрон" передается от человека к человеку быстрее, чем другие штаммы.

По словам министра, ЮАР уже на пороге четвертой волны ковида: мол, за эту неделю количество инфицированных резко выросло, и "Омикрон" распространяется по всей стране. 

Отметим, что 2 декабря в ЮАР зафиксировали 8 561 случай коронавируса, а 3-го — уже 11 535.

Напомним, что ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова озвучила частые симптомы новой мутации ковида.

Теги:
#ЮАР #Вакцинация #Коронавирус #Омикрон
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