Можно ли подхватить "Омикрон" после "Дельты": профессор оценила риски

Доктор считает, что симптомы "Омикрона" "заметные, но не ужасные"

Невзирая на неизученность нового штамма коронавируса "Омикрон", эксперты один за другим говорят, что его симптомы не так страшны, как говорили изначально.

В своем Telegram-канале доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова выделяет такие симптомы новой мутации ковида:

сильнейшая усталость;

отсутствие кашля;

человек не теряет обоняние;

болезнь протекает без соплей.

Доктор Баранова говорит, что симптомы "Омикрона" "заметные, но не ужасные".

Единственное, что почти доказано учеными — новая мутация может уклоняться от действия антител, которые образовались после вакцинации от коронавируса или болезни. Однако защита человека полностью не пропадет. Более того, говорит Баранова, "Омикрон", скорее всего, не вытеснит "Дельту", и новый штамм "просто сдуется", пока доберется до большинства стран.

Ранее мы писали, что медики, которые лечат пациентов с данной мутацией, рассказали о том, как проявляется данный вид ковида в Африке, где он и появился.