Укр

Опасная мутация COVID-19 "Омикрон" уже выявлена по соседству с Украиной

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Штамм коронавируса "Омикрон" Новость обновлена 05 декабря 2021, 08:04
Штамм коронавируса "Омикрон"

О первых случаях заболевания "Омикроном" заявила Румыния

В соседней для Украины Румынии обнаружили первые случаи коронавируса нового штамма "Омикрон". Местные жители привезли его из Южной Африки.

Как сообщил румынский Минздрав, граждане с коронавирусом прибыли в Бухарест 30 ноября 2021 года. Тестирование показало наличие COVID-19 у 48-летней женщины и 59-летнего мужчины, однако никаких симптомов заболевания при этом у них не было. 

Образцы отправили на исследование на предмет новой мутации "Омикрон", и оно показало именно этот штамм. Минздрав Румынии сообщил о первых случаях "Омикрона" в стране в субботу, 4 декабря.

На данный момент известно, что оба заболевших были из уезда Васлуй. Они находятся дома на самоизоляции. Результаты теста еще одного человека, прибывшего в страну тем же авиарейсом, ожидаются.

Тем временем в России сообщили, что к ним в страну также мог попасть "Омикрон". Новую мутацию вируса могли привезти из ЮАР рейсом Ethiopian Airlines.

Как сообщил Роспотребнадзор, у двух пассажиров рейса из Йоханнесбурга, который прибыл в РФ 3 декабря, обнаружили коронавирус, однако точный штамм заболевания пока не установлен. Также известно, что эти двое граждан сначала находились на самоизоляции, а затем были госпитализированы.

Что такое "Омикрон"?

Штамм коронавируса B.1.1.529 впервые был обнаружен в Южной Африке. Новый коронавирус насчитывает 32 мутации и быстро распространяется. В связи с этим ВОЗ созвала экстренное заседание, после которого заявили, что новый штамм получил название "Омикрон" и его сейчас изучают.

По мнению врачей, "Омикрон" может стать причиной жестких ограничений и даже введения локдаунов, однако даже не это вызывает серьезных опасений. Некоторые специалисты начали сравнивать новую мутацию со смертоносной Эболой.

Также "Телеграф" сообщал, как распознать вариант COVID-19 под названием "Омикрон".

Теги:
#Румыния #Россия #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
Штамм коронавируса "Омикрон"
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