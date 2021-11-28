Виражених симптомів немає: як розпізнати варіант COVID-19 "Омікрон"

Багато хто підхопив новий штам проходять лікування вдома

Варіант коронавірусної хвороби "Омікрон" хвилює багатьох людей по всьому світу. І поки представники ВООЗ через небезпеку порівнюють його з Еболою, деякі медики не розуміють, навіщо сіяти паніку.

Своїми спостереженнями за хворими на "Омікрон" поділилася голова медичної асоціації ПАР Анжелік Кутзеє, повідомляють росЗМІ.

Зазначимо, що Південна Африканська Республіка стала однією з країн, які були заборонені для відвідування туристами в ряді європейських країн.

За словами пані Кутзеї, такі дії можуть бути невиправданими. Все тому, що висока небезпека "омікрон"-варіанту клінічно досі не доведена.

Розмірковуючи на прикладі ПАР, лікар каже, що підвищення госпіталізацій поки не спостерігається, та й вакциновані люди не виявляють підвищеної схильності до хвороби. Чимало пацієнтів проходять лікування у домашніх умовах, не вимагаючи госпіталізації.

Крім іншого, Анжелік Кутзеє розповіла, які симптоми можуть бути характерні для "Омікрона". У людини може:

кілька днів бути підвищена втома;

фіксуватися біль у м’язах та загальне погіршення самопочуття;

бути діагностовано легкий кашель;

не зникати нюх та відчуття смаку.

Загалом, за словами лікаря, яскраво виражених симптомів, які відрізняли б "Омікрон" від інших варіантів COVID-19, поки немає. Вчені продовжують досліджувати вірус щодо виявлення особливостей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому, на думку доктора Тараса Жиравецького, новий штам коронавірусу може призвести до чергових локдаунів у всьому світі.