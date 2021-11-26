Ідемо по колу: через новий варіант COVID-19 Європа обмежує поїздки

Британці, які приїхали з африканських країн, зобов’язуються проходити карантин

Починаючи з полудня 26 листопада Великобританія зупиняє всі поїздки на території низки африканських держав через новий, дуже агресивний варіант COVID-19. Вчені зазначають, що він має найбільшу кількість мутацій – одразу 32.

Про рішення прикрити кордони для туристів у соцмережі Twitter повідомив голова Міністерства охорони здоров’я Великобританії Саджід Джавід.

Як зазначають іноземні видання, варіант коронавірусу B.1.1.529 може стати найбільш заразним і, відповідно, найбільш руйнівним для людського імунітету. Перші випадки захворювання були зареєстровані у кількох країнах Африки.

Саме тому Великобританія, за Ізраїлем, і запроваджує особливий " туристичний карантин ". Він означає, що англійці найближчим часом не зможуть відвідати:

Ботсвану;

Намібію;

Лесото;

ПАР;

Есватині (Свазіленд)

Зимбабве.

Іноземцям із цих держав також заборонено приїжджати до Великобританії. Місцеві громадяни будуть змушені проходити 10-денний карантин після приїзду додому.

Додамо, що, згідно з інформацією News 24, небезпечний варіант COVID-19 також був зареєстрований на території Гонконгу.

Через швидкість поширення цього штаму ВООЗ вирішила скликати 26 листопада спеціальну екстрену нараду, на якій буде обговорено план протистояння новому виклику для людства та медсистеми.