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Вчені США зробили невтішну заяву щодо захисту від "Омікрону": подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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"Омікрон" дедалі частіше фіксують у різних країнах
"Омікрон" дедалі частіше фіксують у різних країнах

Вчені продовжують досліджувати штам коронавірусу, що прийшов із Африки.

Після нещодавньої заяви дослідників з Оксфорда про нестачу для повного захисту від нововиявленого варіанту COVID-19 двох доз препаратів від AstraZeneca та Pfizer-BioNTech, їх висновки підтвердили вчені зі США. Так, у Массачусетському університеті вивчали вакцини Модерна, Johnson & Johnson та Pfizer.

Про це пише Reuters.

Вчені з’ясували, що реакція антитіл на зараження новим штамом "Омікрон" слабка або відсутня у тих, хто пройшов стандартний курс імунізації. При цьому вони також відзначили високий рівень імунної відповіді у людей, яким раніше ввели бустерну дозу вакцини. Відзначили також, що через високий рівень передачі "Омікрон" може витіснити інші штами.

Штам "Омікрон" коронавірусної інфекції був виявлений порівняно недавно — у листопаді в Південній Африці. Він досі вивчається. Поки що відомо, що його підхопити можна легше, ніж "Дельту" через вищий рівень заразності. При цьому у ВООЗ закликають не панікувати завчасно. Як писав "Телеграф", виробники можуть внести зміни до формул вакцин через новий штам.

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Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19 #Омікрон
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