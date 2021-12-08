Вакцинація все ще ефективна, але є нюанс: у ВООЗ розповіли про Омікрон

У Всесвітній організації охорони здоров’я помітили зміни у перебігу захворювання.

Вчені продовжують вивчати штам коронавірусу Омікрон, виявлений у Південній Африці. У спецустанові ООН стверджують, що його тяжкість може бути навіть нижчою, ніж у попередніх мутацій.

Про це пише BBC з посиланням на голову ВООЗ з НП Майка Райана.

Він зазначив, що є тенденція до зниження тяжкості захворювання. Також лікар заявив, що вакцини зберігають ефективність проти нового штаму. Наразі це питання досліджується.

Як пишуть журналісти, дослідження вакцини від компанії Pfizer показало зниження відгуку антитіл на вірус, але вчені очікували гіршого результату. Робота дослідників з ПАР поки що не рецензована, але в ній йдеться про падіння ефективності у 40 разів. Зазначимо, що вивчалася кров 12 людей.

Ця вакцина використовується в Україні, серед чотирьох сертифікованих МОЗ. Докладніше про них можна дізнатися на офіційному сайті, присвяченому вакцинації від коронавірусу.

При цьому вчені заявили про ймовірне підвищення рівня відгуку після бустерної дози або при вакцинації після хвороби. Про ефективність третього щеплення від коронавірусу раніше заявляли і в компанії-виробнику. Даних щодо поведінки інших вакцин від ковіду при інфікуванні Омікроном поки що немає.

Як раніше писав "Телеграф", новий штам коронавірусу вже виявляли неподалік України. Серед країн, які зафіксували випадок інфікування, Румунія.