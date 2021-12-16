"Омікрон" вже у Польщі: що відомо про перший випадок

Хворобу виявили у іноземної громадянки

У польському місті Катовіце зареєстрували перший випадок захворювання на "омікрон"-варіант COVID-19. Пацієнтка знаходиться на самоізоляції.

Подробиці повідомило польське видання RMF24.

Відомо, що хворобу підтвердили у громадянки африканської країни Лесото. Жінка приїхала до Польщі для участі у цифровому саміті ООН. Захід проходив у Катовіце, де іноземка і складала тест на коронавірус.

За словами зараженої, під час проживання у Катовіце вона жила сама. За весь час вона спілкувалася особисто лише з двома своїми співгромадянами, які успішно вакциновані проти коронавірусу.

Зараз пацієнтку помістили на карантин. Попередньо наголошується, що хвороба протікає у неї безсимптомно, її самопочуття цілком задовільне.

Варто зазначити, що "Омікрон" дістався Польщі, навіть попри попередньо посилені карантинні правила в’їзду в країну. Як відомо, починаючи з 15 грудня всі іноземці мають, окрім сертифіката про вакцинацію, пред’являти ще й негативний результат тесту на ковід. Якщо такого документа у мандрівників немає, їм або можуть відмовити в перетині кордону, або запропонувати перечекати два тижні на самоізоляції.

Також додамо, що новий варіант коронавірусу все сильніше "оточує" Україну. Станом на 16 грудня вже 25 випадків "Омікрону" було діагностовано у хворих на "корону" на території Росії.

При цьому вчені вже зазначають, що вакцинація проти цього штаму працює дуже слабко, тому, швидше за все, знадобиться бустерне щеплення.