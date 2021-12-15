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Напередодні свят Польща змінює правила в’їзду для українців: що потрібно знати

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Порушники правил опиняться у тривалому карантині Новина оновлена 15 грудня 2021, 17:29
Порушники правил опиняться у тривалому карантині

Разом з українцями посилення вимог щодо перетину польського кордону відчують й інші іноземці

Починаючи із середи, 15 грудня, у Польщі діють нові вимоги щодо перетину кордону для іноземних громадян. Це стосується й жителів України.

Про те, що слід знати українським туристам під час в’їзду до Польщі, розповіли представники Держприкордонслужби на офіційній Facebook-сторінці.

Найголовніша зміна торкнулася списку документів, які у вас перевірятимуть польські прикордонники.

Тепер у мандрівника має бути:

  • документ, що підтверджує особу;
  • сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу;
  • негативний результат тесту на COVID-19 (причому польською чи англійською мовою).

Останній документ, до речі, не може бути виданий пізніше, ніж за добу до перетину кордону.

У прикордонній службі додають, що є кілька винятків. Так, негативний ПЛР-тест не потрібен:

  • учням, які здобувають освіту в Польщі або сусідніх країнах;
  • дітям, які ходять до дитсадків Польщі чи сусідніх країн;
  • опікунам дітей із перших двох пунктів.

У випадку, якщо у мандрівника не виявиться негативного результату тестування, його буде поміщено під обов’язковий карантин терміном на два тижні.

Слід зазначити, що жорсткі правила перетину кордону діятимуть щонайменше до 31 січня 2022 року. Ймовірно, таким чином влада країни намагається стримати великий наплив туристів на новорічні свята, щоб знизити ймовірність поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які країни посилили правила перетину кордону іноземними туристами через швидке поширення нового варіанту COVID-19 "Омікрон".

Теги:
#Україна #Подорожі #Польща #Кордон #Поїздки #Коронавірус
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