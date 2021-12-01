Країни не підуть на самоізоляцію через "Омікрон", але в’їзд серйозно ускладнюють: що відомо

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає повністю не закриватися від країн південної Африки.

Нова мутація коронавірусу "Омікрон", яка була виявлена в Африці, змусила багато країн переглянути свою політику в’їзду. Всесвітня організація охорони здоров’я також дала низку рекомендацій для держав та засудила глобальне закриття кордонів.

Про це повідомляє сайт організації.

Щоб потенційно затримати розповсюдження нового варіанту "ковіду", ВООЗ виділяє тестування перед виїздом з країни та після прибуття в державу-мету призначення або обидва варіанти, а також застосування карантину. Тим, хто старше 60, перебуває в стані хвороби, не перенесли коронавірус або не отримали вакцину від нього рекомендують відкласти поїздки в райони з місцевим розповсюдженням інфекції.

Деякі країни пішли далі – у США готуються до посилених заходів. Серед планів — тестування до рейсів усіх пасажирів, що в’їжджають, незалежно від країни перебування або вакцинаційного статусу. Також можливо введення тестування протягом кількох днів після прибуття в країну або тижневого обов’язкового карантину для всіх, хто перетинає кордон.

Великобританія вже внесла шість країн Африки: ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватині, Зімбабве та Намібію до "червоного списку". Британці, які повернулися звідти, проходять обов’язковий 10-денний карантин, а іноземців після візиту до цих країн не пускатимуть. У Німеччині до цих країн додали Малаві, Мозамбік та Замбію. Приїжджих з півдня Африки не хочуть приймати в Єгипті, Іспанії, Мальдівах, Канаді та Індонезії. Мова і про транзитних пасажирів. В Ірландії та Данії прибулим потрібен карантин.

Цілком закрив кордони для іноземців Ізраїль. Карантин триватиме два тижні.

Раніше "Телеграф" писав, що для штаму "Омікрон" характерна сильна стомлюваність.