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Страны не уйдут на самоизоляцию из-за "Омикрона", но въезд серьезно усложняют: что известно

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Омикрон - новая версия коронавируса, имеющая ряд мутаций Новость обновлена 01 декабря 2021, 09:00
Омикрон - новая версия коронавируса, имеющая ряд мутаций

Всемирная организация здравоохранения призывает не закрываться полностью от стран южной Африки.

Новая мутация коронавируса "Омикрон", которая была выявлена в Африке, заставила многие страны пересмотреть свою политику въезда. Всемирная организация здравоохранения также дала ряд рекомендаций для государств и осудила глобальное закрытие границ. 

Об этом сообщает сайт организации. 

Чтобы потенциально задержать распространение нового варианта "ковида", ВОЗ выделяет тестирование перед выездом из страны и по прибытию в государство-цель назначения или оба варианта, а также применение карантин. Тем кто старше 60, находится в состоянии болезни, не перенесли коронавирус или не получили вакцину от него рекомендуют отложить поездки в районы с местным распространением инфекции. 

Некоторые страны пошли дальше — в США готовятся к усиленным мерам. Среди планов — тестирование до рейсов всех въезжающих пассажиров, вне зависимости от страны пребывания или вакцинационного статуса. Также вероятно введение тестирования в течение нескольких дней после прибытия в страну либо введение недельного обязательного карантина для всех, пересекающих границу. 

Великобритания уже внесла шесть стран Африки: ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибию в "красный список". Британцы, вернувшиеся оттуда, проходят обязательный 10-дневный карантин, а иностранцев после визита в эти страны пускать не будут. В Германии к этим странам добавили Малави, Мозамбик и Замбию. Приезжих с юга Африки не хотят принимать в Египте, Испании, на Мальдивах, в Канаде и Индонезии. Речь и про транзитных пассажиров. В Ирландии и Дании прибывшим нужен карантин. 

Полностью закрыл границы для иностранцев Израиль. Карантин продлится две недели. 

Ранее "Телеграф" писал, что для штамма "Омикрон" характерна сильная утомляемость.

Теги:
#ВОЗ #Коронавирус #Штамм #Омикрон
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