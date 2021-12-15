Накануне праздников Польша меняет правила въезда для украинцев: что следует знать

Вместе с украинцами на ужесточение требований по пересечению польской границы прочувствуют и другие иностранцы

Начиная со среды, 15 декабря, в Польше действуют новые требования по пересечению границы для иностранных граждан. Это касается и украинцев.

О том, что следует знать украинским туристам при въезде в Польшу, рассказали представители Госпогранслужбы на официальной Facebook-странице.

Самое главное изменение коснулось списка документов, которые у вас будут проверять польские пограничники.

Теперь у путешественника должны быть:

документ, подтверждающий личность;

сертификат о вакцинации против коронавируса;

негативные результаты теста на COVID-19 (причем на польском или английском языке).

Последний документ, к слову, не может быть выдан позже чем за сутки до пересечения границы.

В погранслужбе добавляют, что есть и несколько исключений. Так, негативный ПЦР-тест не нужен:

ученикам, которые получают образование в Польше или соседних странах;

деткам, которые ходят в детсадики Польши или соседних стран;

опекунам детей из первых двух пунктов.

В случае, если у путешественника не окажется негативного результата тестирования, он будет помещен под обязательный карантин в течении двух недель.

Следует заметить, что ужесточенные правила пересечения границы будут действовать минимум до 31 января 2022 года. Вероятно, таким образом власти страны пытаются сдержать большой наплыв туристов на новогодние праздники, чтобы снизить вероятность распространения коронавирусной болезни.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие страны ужесточили правила пересечения границы иностранными туристами из-за быстрого распространения нового варианта COVID-19 "Омикрон".