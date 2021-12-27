Украине приготовиться? В США бьют тревогу из-за существенного прироста больных COVID-штаммом "Омикрон"

Главный инфекционист США считает, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться

Штамм коронавируса "Омикрон" поражает не только новыми симптомами, но и чрезвычайной заразностью. В США в связи с этим считают, что количество случаев заболеваемости новой мутацией COVID-19 может существенно возрасти.

Такое мнение озвучил главный инфекционист Америки Энтони Фаучи, передает ABC.

По его словам, новых случаев "Омикрона" становится больше с каждым днем. Только за прошлую неделю среднее количество больных составляло 150 000 и, по прогнозу инфекциониста, в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

Несмотря на то, что новый штамм COVID-19 имеет более легкое течение заболевания, чрезвычайная заразность вируса может оказать существенное влияние на уровень госпитализаций.

"Если гораздо больше людей заболевают более легкой формой, это может несколько нейтрализовать положительный эффект от более легкой формы, когда речь идет о таком количестве людей", — заявил Фаучи.

В США вспышка "Омикрона" уже вызвала массовый спрос на тесты, поскольку американцы готовились к родственникам на каникулы. Кроме того, в пунктах для тестирования в последнее время наблюдаются огромные очереди.

Напомним, что штамм коронавируса "Омикрон" уже зафиксировали в Украине. По мнению украинских врачей, это может стать одним из факторов риска, который может вызвать новый всплеск коронавируса в Украине уже в январе.

Опасность нового вируса еще и в том, что для защиты от него мало двух вакцин от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения одобрило дополнительную дозу вакцины от COVID-19. Но пока пройти ревакцинацию могут только люди с определенными заболеваниями.