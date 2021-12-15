Ученые США сделали неутешительное заявление по защите от "Омикрона": подробности

Ученые продолжают исследовать штамм коронавируса, пришедший из Африки.

После недавнего заявления исследователей из Оксфорда о нехватке для полной защиты от нововыявленного варианта COVID-19 двух доз препаратов от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech, их выводы подтвердили ученые из США. Так, в Массачусетском университете изучали вакцины Модерна, Johnson & Johnson и Pfizer.

Об этом пишет Reuters.

Ученые выяснили, что реакция антител на заражение новым штаммом "Омикрон" слабая или отсутствует у тех, кто прошел стандартный курс иммунизации. При этом они также отметили высокий уровень иммунного ответа у людей, которым ввели ранее бустерную дозу вакцины. Отметили также, что из-за высокого уровня передачи "Омикрон" может вытеснить другие штаммы.

Штамм "Омикрон" коронавирусной инфекции был выявлен сравнительно недавно — в ноябре в Южной Африке. Он все еще изучается. Пока известно, что его подхватить можно легче, чем "Дельту" из-за более высокого уровня заразности. При этом в ВОЗ призывают не паниковать раньше времени. Как писал "Телеграф", производители могут внести изменения в формулы вакцин из-за нового штамма.