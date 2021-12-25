Укр

Зафиксирован новый симптом "Омикрона", поражающий только вакцинированных

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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В мире фиксируют новую симптоматику "Омикрона" Новость обновлена 25 декабря 2021, 17:29
В мире фиксируют новую симптоматику "Омикрона"

Новые симптомы пока зафиксированы исключительно у привитых против коронавируса

Обновленная мутация коронавирусной болезни, исследованием которой занимаются сейчас учёные со всех уголков мира, продолжает демонстрировать новую симптоматику. Кроме уже привычных кашля, ломоты в теле, головных болей и других легких проявлений, "Омикрон" провоцирует и потерю аппетита.

Как сообщает издание Meta, сейчас новая симптоматика зафиксирована исключительно у пациентов, получивших полный курс прививок против коронавируса.

По словам профессора лондонского Королевского колледжа Тима Спектора, пациенты с полным курсом вакцинации, повторно заболевшие "Омикроном", массово теряли аппетит. Также у них наблюдалась тошнота и рвота. Кроме этого заболевшие мутированным штаммом жаловались на головные боли и першение в горле. Высокую температуру, как правило, "Омикрон" не провоцирует.

Напомним также, что обновленный штамм ковида специалисты считают существенно "легким" по сравнению с уже известной индийской "Дельтой", которая долгое время считается одной из самых опасных мутаций коронавирусной болезни.

Также известно, что, несмотря на заявления экспертов о том, что бояться "Омикрона" не стоит, он уже успел забрать жизнь 50-летнего жителя США.

Ранее "Телеграф" сообщал о первом случае опасной мутации, который был обнаружен в Украине и почему болезнь может быть крайне опасной для беременных женщин.

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Теги:
#Симптомы #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
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