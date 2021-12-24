Одна из вакцин от коронавируса в Украине не защитит от "Омикрона"

Этот препарат использовали для вакцинации более 4 млн раз.

Штамм коронавируса "Омикрон", который распространяется по миру, отличается больше заразностью. Ранее сообщалось, что против него эффективно применение бустерной дозы вакцины, но это касается не всех препаратов. CoronaVac от Sinovac Biotech показал плохие результаты защиты от вируса.

Об этом сообщает Reuters.

Ново исследование, проведенное в Гонконге, продемонстрировало, что после прививки Короноваком в третий раз количество антител недостаточное для борьбы с "Омикроном". Одновременно с этим препарат от Pfizer-BioNTech, введенный во время бустерного укола, дал необходимую защиту вне зависимости был человек ранее привит им же или "Коронаваком".

Обе эти вакцины применяются в Украине наряду с еще двумя — AstraZeneca и Moderna.

В Украине для введения дополнительной третьей дозы привики рекомендованы мРНК-вакцины — "Модерна" и "Комирнати".

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине первый больной штаммом "Омикрон" успешно преодолел болезнь. Что же касается вакцинации от коронавируса, то в Украине расширили перечень профессий, при которых прививки обязательны.