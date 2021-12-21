"Омикрон" наносит удар: в мире регистрирует новые рекорды и смерти

В разных странах сообщают про ужесточение мер эпидемиологической безопасности из-за новой мутации коронавируса, обнаруженной в ЮАР.

Штамм коронавируса "Омикрон", который недавно выявили и в Украине у пациента приехавшего из ОАЕ, продолжает активно распространяться. Вирус уже стал доминирующим в США (более 70% случаев) и унес там первую жизнь.

Об этом сообщает АВС.

Умерший был не привит, мужчине было за 50, он также имел ряд проблем со здоровьем. В части городов США возобновляют меры эпидбезопасности, ослабленные ранее. Так, в Вашингтоне ввели чрезвычайное положение, а в Бостоне городских служащих обязали привиться.

"Омикрон" в мире

Из-за "Омикрона" Новая Зеландия отложила открытие границ. В Лондоне отменены новогодние мероприятия на Трафальгарской площади. В Британии первая смерть от штамма "Омикрон" зафиксирована еще в начале прошлой недели. На 21 декабря количество умерших достигло 12. В Индии сообщают про 200 зараженных новым штаммом.

Также решили отказаться от традиционного фейерверка на Елисейских полях в Париже и упразднить ряд событий в Риме.

Первые случаи "Омикрона" выявляют в новых государствах — о трех зараженных сообщают в Колумбии.

Что говорят в службах здравоохранения

В ВОЗ уже отметили, что кроме быстрой передачи штамм коронавируса характерен и тем, что им могут быть инфицированы и те, кто уже переболел коронавирусом или вакцинирован. В организации также заявляют, что преждевременно считать "Омикрон" более легким вариантом COVID-19.

Для новогодних праздников в ВОЗ рекомендуют ряд мер безопасности — проведение времени на свежем воздухе, ношение масок в помещении и проветривание, а также тестирование перед мероприятиями.

Как ранее писал "Телеграф" подобные рекомендации давали и в украинском Минздраве. Там рекомендуют воздержаться от поездок невакцинированным людям и соблюдать правила гигиены.

"Омикрон" может повлиять и на заболеваемость в Украине. Несмотря на то, что в последние дни фиксируют менее 10 тысяч случаев инфицирования, после новогодних праздников вероятна новая волна коронавируса.