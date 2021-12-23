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В Украине стартовал третий круг прививок от коронавируса: кто и как может пройти ревакцинацию

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Украине вакцинацию от коронавируса проводят 4 препаратами Новость обновлена 23 декабря 2021, 09:49
В Украине вакцинацию от коронавируса проводят 4 препаратами

Ревакцинировались от COVID-19 уже более 500 человек.

В Украине уже начата вакцинация от коронавируса третьей, дополнительной дозой прививки. Пока на нее могут претендовать только три категории граждан — люди с проблемами со здоровьем (ВИЧ-инфицированные, с онкологией и другие), а также медики и сотрудники интернатов.

Как сообщили "Телеграфу" на горячей линии Минздрава — официального механизма получения дополнительной прививки от коронавируса для последних двух категорий пока нет. Согласно данным приказа — третью дозу вводят спустя полгода после первых двух и предпочтение должно отдаваться мРНК вакцинам. Если введение такой прививки невозможно — могут использоваться векторные или инактивированные вакцины. В Украине применяют два мРНК препарата — Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

С момента начала введения третьей дополнительной дозы ее получили 596 человек. Это люди с имуносупрессией, онкологическими заболеваниями, после трансплантации.

Как получить третью дозу:

  • Чтобы получить ревакцинацию от коронавируса, необходимо попадать под критерии Минздрава.
  • Затем человек должен обратиться к своему семейному или профильному врачу и получить направление на вакцинацию. Отметим, что ее можно проводить спустя 28 дней после окончания обычного курса иммунизации.
  • Затем нужно записаться в центр вакцинации или прививочный пункт. Там, после введения препарата, врач внесет данные в систему здравоохранения. Напомним — действие сертификата не продляется.
  • Выбор вакцины зависит от ранее применяемых препаратов. Предпочтение отдается вакцине, которой были сделаны первые два укола, либо второй в случае использования разных.

Ранее "Телеграф" писал, что решение по введению бустерной дозы для вакцинации от коронавируса для всех категорий граждан, а также возможность продления срока действия ковидного сертификата будет обсуждаться в начале 2022 года.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19 #Третья доза
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