Бустерная доза COVID-вакцины: стало известно, когда прививки позволят всем гражданам

Третья доза прививки от коронавируса предусмотрена только для тяжелобольных граждан

Бустерная доза вакцины от коронавируса стала доступной только для определенного перечня граждан, а финальное решение по другим категориям будет принято в начале следующего года.

Как сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин в эфире "Сніданка з 1+1", финальное решение по введению третьей дозы вакцины от COVID-19 Минздрав будет принимать в январе.

"Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации — ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского Союза, и ВОЗ", — заявил Кузин.

Главный санврач добавил, что третья доза COVID-вакцины усиливает иммунитет и особенно актуальна для тех граждан, которые вакцинировались девять-десять месяцев назад.

Сейчас бустерная прививка доступна только для людей с ВИЧ, онкологическими заболеваниями и прошедших трансплантацию органов.

Ранее сообщалось, что будет с COVID-сертификатами после третьей дозы прививки от коронавируса. Также "Телеграф" писал, что в Украине продлили коронавирусный адаптивный карантин еще на несколько месяцев — до 31 марта 2022 года.