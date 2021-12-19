Бустерная доза COVID-вакцины: стало известно, когда прививки позволят всем гражданам
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Третья доза прививки от коронавируса предусмотрена только для тяжелобольных граждан
Бустерная доза вакцины от коронавируса стала доступной только для определенного перечня граждан, а финальное решение по другим категориям будет принято в начале следующего года.
Как сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин в эфире "Сніданка з 1+1", финальное решение по введению третьей дозы вакцины от COVID-19 Минздрав будет принимать в январе.
"Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации — ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского Союза, и ВОЗ", — заявил Кузин.
Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
Главный санврач добавил, что третья доза COVID-вакцины усиливает иммунитет и особенно актуальна для тех граждан, которые вакцинировались девять-десять месяцев назад.
Сейчас бустерная прививка доступна только для людей с ВИЧ, онкологическими заболеваниями и прошедших трансплантацию органов.
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
Ранее сообщалось, что будет с COVID-сертификатами после третьей дозы прививки от коронавируса. Также "Телеграф" писал, что в Украине продлили коронавирусный адаптивный карантин еще на несколько месяцев — до 31 марта 2022 года.
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