Третья доза прививки: кому, когда и что будет с COVID-документами

В Украине уже можно получить бустерную, третью дозу вакцины от коронавируса.

Получить ее могут не все граждане, а только определенных категорий. Для остальных третья прививка возможна в 2022. При этом COVID-сертификаты продлять после ревакцинации не будут.

Об этом сообщили в Минздраве.

После третьей дозы актуальным остается "зеленый" сертификат об иммунизации от коронавируса, который действует 365 дней от даты завершения курса. При этом данные о третьей дозе попадут в электронную систему здравоохранения.

Кто имеет право на бустер

В первых рядах ревакцинации — граждане с ослабленным иммунитетом. Среди них онкобольные, носители ВИЧ, люди после пересадки органов, а также проходящие иммуноподавляющую или иммуномодулирующую терапии.

Кода вводят дополнительную дозу

Согласно документам Минздрава, срок введения дополнительной дозы вакцины начинается через 28 суток после крайней прививки от коронавируса. Оптимально сделать это за срок в три месяца от второй прививки. Тем, кто проходит иммуноподавляющую терапию необходимо подождать две недели с момента окончания приема препаратов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продлили коронавирусный адаптивный карантин еще на несколько месяцев — до 31 марта 2022 года. Также сообщалось про риск повторения волны ковида уже в январе — из-за массовых праздников и нового штамма "Омикрон".