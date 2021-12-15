В Украине продлили карантин: какие ограничения будут действовать
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Для того, чтобы карантин меньше влиял на жизнь украинцев необходимо иметь ряд разрешительных COVID-документов.
Украинские области постепенно выходят из "красной зоны" карантина — из последних в более мягкую эпидзону перешли Винницкая и Хмельницкая области. Несмотря на снижение показателей заболеваемости коронавирусом, в Украине продлили период адаптивного карантина до 31 марта 2022 года.
Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Он отметил, что все карантинные меры — от масочного режима до пропуска в общественные места с COVID-сертификатами остаются в силе.
"Телеграф" напоминает основные правила карантинной жизни в Украине.
В "желтой зоне"
Запрещено:
- работать учреждениям образования с невакцинированными педагогами ( минимум — 1 доза)
- проводить массовые мероприятия
- работать культурно-развлекательной сфере (среди них театры и кино)
- работать заведениям общепита (только на вынос или доставка)
- работать спортзалам и бассейнам
- работать заведениям по размещению (кроме отелей, санаториев и соцучреждений)
- ездить между странами и областями.
Запреты снимаются если у персонала и посетителей есть:
- "Ковид" сертификаты о вакцинации ("желтый" или бумажная справка при первой дозе либо "зеленый" при полном курсе иммунизации от коронавируса). Отметим, что "желтый" действует только 30 дней.
- Международное свидетельство о вакцинации или иностранный COVID-сертификат (срок действия — год, как и у "зеленого" сертификата).
- Негативный ПЦР или антиген-тест (72 часа).
- Сертификат о выздоровлении от "ковида" (действует 105 дней).
В "красной зоне"
Запрещено:
- работать учреждениям образования с невакцинированным персоналом
- работать ТРЦ и развлекательным заведениям
- продавать непродовольственные товары, например на рынках
- работать заведениям бытового обслуживания и оказывать услуги по размещению
- проводить массовые мероприятия
- работать культурным учреждениям, кино и театрам
- работать заведениям общепита (только доставка и на вынос)
- работать спортзалам и бассейнам
- ездить по стране и за рубеж.
Запреты снимаются если у персонала и посетителей есть:
- "зеленый" COVID-сертификат о вакцинации, международное свидетельство или иностранній аналогичній документ (все действуют 365 дней)
- негативный результат ПЦР или антиген-теста на коронавирус (его хватит на 72 часа)
- сертификат о выздоровлении (рассчитан на 105 дней).
Не отменяются в "красной" и "желтой" зонах даже при наличии ковид-документов такие нормы:
- Перевозка пассажиров свыше определенного количества человек. Его рассчитывают по формуле: количество сидячих плюс половина мест для стояния.
- На улице нужно быть с удостоверяющими личность документами.
- Самовольный уход из места самоизоляции или обсервации.
- При самоизоляции более 50% учеников и сотрудников не могут работать заведения образования.
Отметим, что согласно данным Минздрава в Украине в "красной" зоне осталось восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине эксперты ожидают новую волну коронавируса уже в середине зимы. Их опасения вызывает штамм "Омикрон". Он еще малоизучен, но уже демонстрирует плохую реакцию на вакцины. Ученые говорят о необходимости бустерной дозы. Ее в Украине уже ввели для определенных групп населения.
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