В Украине продлили карантин: какие ограничения будут действовать

Для того, чтобы карантин меньше влиял на жизнь украинцев необходимо иметь ряд разрешительных COVID-документов.

Украинские области постепенно выходят из "красной зоны" карантина — из последних в более мягкую эпидзону перешли Винницкая и Хмельницкая области. Несмотря на снижение показателей заболеваемости коронавирусом, в Украине продлили период адаптивного карантина до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Он отметил, что все карантинные меры — от масочного режима до пропуска в общественные места с COVID-сертификатами остаются в силе.

"Телеграф" напоминает основные правила карантинной жизни в Украине.

В "желтой зоне"

Запрещено:

работать учреждениям образования с невакцинированными педагогами ( минимум — 1 доза)

проводить массовые мероприятия

работать культурно-развлекательной сфере (среди них театры и кино)

работать заведениям общепита (только на вынос или доставка)

работать спортзалам и бассейнам

работать заведениям по размещению (кроме отелей, санаториев и соцучреждений)

ездить между странами и областями.

Запреты снимаются если у персонала и посетителей есть:

"Ковид" сертификаты о вакцинации ("желтый" или бумажная справка при первой дозе либо "зеленый" при полном курсе иммунизации от коронавируса). Отметим, что "желтый" действует только 30 дней.

Международное свидетельство о вакцинации или иностранный COVID-сертификат (срок действия — год, как и у "зеленого" сертификата).

Негативный ПЦР или антиген-тест (72 часа).

Сертификат о выздоровлении от "ковида" (действует 105 дней).

В "красной зоне"

Запрещено:

работать учреждениям образования с невакцинированным персоналом

работать ТРЦ и развлекательным заведениям

продавать непродовольственные товары, например на рынках

работать заведениям бытового обслуживания и оказывать услуги по размещению

проводить массовые мероприятия

работать культурным учреждениям, кино и театрам

работать заведениям общепита (только доставка и на вынос)

работать спортзалам и бассейнам

ездить по стране и за рубеж.

Запреты снимаются если у персонала и посетителей есть:

"зеленый" COVID-сертификат о вакцинации, международное свидетельство или иностранній аналогичній документ (все действуют 365 дней)

негативный результат ПЦР или антиген-теста на коронавирус (его хватит на 72 часа)

сертификат о выздоровлении (рассчитан на 105 дней).

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Не отменяются в "красной" и "желтой" зонах даже при наличии ковид-документов такие нормы:

Перевозка пассажиров свыше определенного количества человек. Его рассчитывают по формуле: количество сидячих плюс половина мест для стояния.

На улице нужно быть с удостоверяющими личность документами.

Самовольный уход из места самоизоляции или обсервации.

При самоизоляции более 50% учеников и сотрудников не могут работать заведения образования.

Отметим, что согласно данным Минздрава в Украине в "красной" зоне осталось восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине эксперты ожидают новую волну коронавируса уже в середине зимы. Их опасения вызывает штамм "Омикрон". Он еще малоизучен, но уже демонстрирует плохую реакцию на вакцины. Ученые говорят о необходимости бустерной дозы. Ее в Украине уже ввели для определенных групп населения.