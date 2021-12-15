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В Украине продлили карантин: какие ограничения будут действовать

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Карантин продлили еще на почти 4 месяца Новость обновлена 15 декабря 2021, 15:09
Карантин продлили еще на почти 4 месяца

Для того, чтобы карантин меньше влиял на жизнь украинцев необходимо иметь ряд разрешительных COVID-документов.

Украинские области постепенно выходят из "красной зоны" карантина — из последних в более мягкую эпидзону перешли Винницкая и Хмельницкая области. Несмотря на снижение показателей заболеваемости коронавирусом, в Украине продлили период адаптивного карантина до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Он отметил, что все карантинные меры — от масочного режима до пропуска в общественные места с COVID-сертификатами остаются в силе.

"Телеграф" напоминает основные правила карантинной жизни в Украине.

В "желтой зоне"

Запрещено:

  • работать учреждениям образования с невакцинированными педагогами ( минимум — 1 доза)
  • проводить массовые мероприятия
  • работать культурно-развлекательной сфере (среди них театры и кино)
  • работать заведениям общепита (только на вынос или доставка)
  • работать спортзалам и бассейнам
  • работать заведениям по размещению (кроме отелей, санаториев и соцучреждений)
  • ездить между странами и областями.

Запреты снимаются если у персонала и посетителей есть:

  • "Ковид" сертификаты о вакцинации ("желтый" или бумажная справка при первой дозе либо "зеленый" при полном курсе иммунизации от коронавируса). Отметим, что "желтый" действует только 30 дней.
  • Международное свидетельство о вакцинации или иностранный COVID-сертификат (срок действия — год, как и у "зеленого" сертификата).
  • Негативный ПЦР или антиген-тест (72 часа).
  • Сертификат о выздоровлении от "ковида" (действует 105 дней).

В "красной зоне"

Запрещено:

  • работать учреждениям образования с невакцинированным персоналом
  • работать ТРЦ и развлекательным заведениям
  • продавать непродовольственные товары, например на рынках
  • работать заведениям бытового обслуживания и оказывать услуги по размещению
  • проводить массовые мероприятия
  • работать культурным учреждениям, кино и театрам
  • работать заведениям общепита (только доставка и на вынос)
  • работать спортзалам и бассейнам
  • ездить по стране и за рубеж.

Запреты снимаются если у персонала и посетителей есть:

  • "зеленый" COVID-сертификат о вакцинации, международное свидетельство или иностранній аналогичній документ (все действуют 365 дней)
  • негативный результат ПЦР или антиген-теста на коронавирус (его хватит на 72 часа)
  • сертификат о выздоровлении (рассчитан на 105 дней).

Не отменяются в "красной" и "желтой" зонах даже при наличии ковид-документов такие нормы:

  • Перевозка пассажиров свыше определенного количества человек. Его рассчитывают по формуле: количество сидячих плюс половина мест для стояния.
  • На улице нужно быть с удостоверяющими личность документами.
  • Самовольный уход из места самоизоляции или обсервации.
  • При самоизоляции более 50% учеников и сотрудников не могут работать заведения образования.

Отметим, что согласно данным Минздрава в Украине в "красной" зоне осталось восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине эксперты ожидают новую волну коронавируса уже в середине зимы. Их опасения вызывает штамм "Омикрон". Он еще малоизучен, но уже демонстрирует плохую реакцию на вакцины. Ученые говорят о необходимости бустерной дозы. Ее в Украине уже ввели для определенных групп населения.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Covid-19
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