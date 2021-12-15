Врач назвал дату следующей волны коронавируса в Украине

Медик пояснил, с чем связан неутешительный прогноз по ситуации с COVID-19

В начале 2022 года в регионах Украины, которые недавно начали покидать "красную" зону, возможен новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Такое предположение в беседе с "Телеграфом" сделал врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко.

По словам медика, пока что заболеваемость идет на спад и такое "затишье" вероятнее всего будет продолжаться до конца декабря. Значительный рост новых случаев к Новому году, 31 декабря, маловероятен, считает Черненко.

"Что будет после Нового года? Другой вопрос. Праздники, гуляния, к тому же, новый штамм "Омикрон", который, вероятно, в ближайшем будущем попадет в Украину. Он определенно более заразен, чем "Дельта", но более ли опасен – этот вопрос еще исследуется", — рассказал Черненко.

Анестезиолог добавил, что новая волна скорее всего будет менее масштабной, чем осенью, но ожидать прироста больных можно.

Основные причины, которыми вызваны опасения по поводу скачка в январе 2022 года, две:

празднование Нового года и Рождества по всем регионам Украины; штамм "Омикрон", который рано или поздно придет в нашу страну.

Черненко отметил, что единственным выходом из ситуации является вакцинация. Так, врач рассказал, что в Раздельнянской больнице за три месяца было только семь вакцинированных пациентов, тогда как прошло через ковидное отделение более 300 человек.

"Мы не лечим вакцинированных вообще, потому что они не попадают в стационар. Если и заболевают – то болеют в легкой форме. Все, кто тяжело болеет и погибает, в основном – невакцинированные люди", — резюмировал медик.

Напомним, в Украине полный курс вакцинации прошло 12,5 млн человек. За все время пандемии в нашей стране заболели коронавирусом более 3,5 млн, выздоровели – 3,2 млн, тогда как смертельных случаев – более 91 тыс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство здравоохранения Украины одобрило дополнительную дозу вакцины от COVID-19. Но пока что получить бустер могут только люди с определенным заболеваниями.