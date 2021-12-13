Укр

В Украине ввели бустерные прививки от коронавируса, но не для всех

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Вакцинация от коронавируса Новость обновлена 14 декабря 2021, 14:48
Вакцинация от коронавируса

Для всех других категорий граждан бустерные дозы станут доступны в следующем году

Министерство здравоохранения Украины одобрило бустерную дозу прививок от коронавируса, однако сейчас ее рекомендуют делать только четко определенным категориям граждан.

Соответствующий приказ во вторник, 14 декабря, подписал глава Минздрава Виктор Ляшко, передает "Телеграф".

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Согласно тексту документа, дополнительная доза прививки от COVID-19 рекомендуется:

  • гражданам с ВИЧ-инфекцией;
  • гражданам с раком крови;
  • после трансплантации органов;
  • при прохождении иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии;
  • при других иммунодефицитных состояниях.

С расширенным перечнем случаев, при которых рекомендуется бустерная доза прививок от коронавируса, можно ознакомиться по ссылке.

Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Напомним, что для всех категорий населения бустерная доза прививки от коронавируса может стать доступной уже в 2022 году. Об этом в ходе беседы с "Телеграфом" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также сообщалось, что Минздрав намерен до конца текущего года вакцинировать от COVID-19 40% граждан.

Теги:
#Украина #Минздрав #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19 #Третья доза
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