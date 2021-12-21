Первый больной в Украине вылечился от "Омикрона" за считанные дни

Инфицированный привез болезнь в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов

В Украине первый заболевший новым мутированным штаммом коронавируса "Омикрон", который прибыл в страну из ОАЭ несколько дней назад, уже успел вылечиться и получил отрицательный ПЦР-тест.

Как сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время очередного онлайн-брифинга во вторник, 21 декабря, благодаря тому, что пациент имел полный курс вакцинации против коронавируса, болезнь протекала практически бессимптомно. Также известно, что указанное лицо уже переболело коронавирусной инфекцией буквально несколько месяцев назад и это уже второй случай заболевания, который он подхватил за границей.

По словам Кузина, новая коронавирусная мутация распространяется гораздо быстрее, чем все уже известные миру штаммы этой болезни, а случаи инфицирования только в течение месяца подтвердили уже более чем в 90 странах. Среди них уже есть и смертельные: вирус унес жизнь одного из жителей США. 50-летний мужчина не привился против ковида и имел ряд сопутствующих болезней, течение которых осложнил "Омикрон".

Отмечается также, что согласно имеющимся исследованиям, у трети пациентов, переболевших коронавирусом в легкой форме, не было обнаружено антител к новому мутированному вирусу.

Также напомним, что сейчас известно об обновленном вирусе, как отличить мутированный "Омикрон" от "Дельты" и какие симптомы характерны для мутированного штамма коронавируса.