Первый случай: "Омикрон" выявили в Украине

Болезнь выявили у приехавшего из страны Персидского залива.

Штамм коронавируса "Омикрон", который недавно обнаружили в Польше, проник и в Украину.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Его идентифицировали ночью в Центре общественного здоровья. Зараженный вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов. Пациента лечат, ранее он контактировал с больным коронавирусом. Изучают контактных лиц и проводят эпидисследования.

В Минздраве, просят избегать путешествий в части мира, где доминирует штамм "Омикрон".

Этот штамм выявили в ноябре в Южной Африке, и с тех пор он распространяется по миру. Ученые пока не могут сделать окончательных заявлений по его опасности, поскольку мутация недостаточно изучена. Ранее сообщалось, что течение болезни проходит у части пациентов легче, чем при штамме "Дельта".

Также уже проведены исследования реакции штамма с вакцинами — две дозы при классическом курсе иммунизации от коронавируса практически не защищают от "Омикрона", при наличии бустерной дозы защита выше.

"Телеграф" сообщал, что штамм "Омикрон" стал одним из факторов риска, которые могут вызвать новую вспышку коронавируса в Украине уже в январе.