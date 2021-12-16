Укр

"Омикрон" уже в Польше: что известно о первом случае

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Новый вариант ковида считают более заразным, чем "Дельта" Новость обновлена 16 декабря 2021, 14:00
Новый вариант ковида считают более заразным, чем "Дельта"

Заболевшей оказалась иностранная гражданка

В польском городе Катовице зарегистрировали первый случай заболевания "омикрон"-вариантом COVID-19. Пациентка находится на самоизоляции.

Подробности сообщило польское издание RMF24.

Известно, что болезнь подтвердили у гражданки африканской страны Лесото. Женщина приехала в Польшу для участия в цифровом саммите ООН. Мероприятие проходило в Катовице, где иностранка и сдавала тест на коронавирус.

По словам зараженной, во время проживания в Катовице она жила одна. За все время она общалась лично только с двумя своими согражданами, которые успешно вакцинированы против коронавируса.

Сейчас же пациентку поместили в карантин. Предварительно отмечается, что болезнь протекает у нее бессимптомно, ее самочувствие вполне удовлетворительно.

Стоит отметить, что "Омикрон" добрался до Польши даже несмотря на предварительно ужесточенные правила въезда в страну. Как известно, начиная с 15 декабря все иностранцы должны будут кроме сертификата о вакцинации предъявлять еще и негативный результат теста на ковид. Если же такого документа у путешественников нет, им либо могут отказать в пересечении границы, либо предложить переждать две недели на самоизоляции.

Также добавим, что новый вариант коронавируса все сильнее "окружает" Украину. По состоянию на 16 декабря уже 25 случаев "омикрона" было диагностировано у заболевших "короной" на территории России.

При этом ученые уже отмечают, что вакцинация против этого штамма работает весьма слабо, поэтому, скорее всего, понадобится бустерная прививка.

Теги:
#Польша #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
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