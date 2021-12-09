Как пациенты переносят "Омикрон": в США озвучили симптомы коронавируса

Сейчас болезнь в большинстве случаев протекает в легкой форме, но специалисты не исключают вероятности возникновения более трудных ситуаций

Среди жителей США зафиксировано уже 40 инфицирований новым мутированным штаммом коронавируса под названием "Омикрон", который обнаружили и по соседству с Украиной.

Как сообщила руководитель Центра контроля и профилактики заболеваний, врач Рошель Валенски во время интервью для The Associated Press, сейчас данные, которые удалось собрать исследователям, очень ограничены, но специалисты и дальше продолжают усиленно исследовать новую мутацию коронавируса, выявляя новые симптомы.

По словам директора, "болезнь обычно протекает в легкой форме" и сопровождается такими симптомами:

кашлем

насморком

усталостью

головной болью

сыпью.

Как информируют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обновленный штамм "Омикрон" впервые был обнаружен в Южной Африке в прошлом месяце и с тех пор успел распространиться уже на 57 стран.

Среди всех заболевших более трех четвертей пациентов были полностью вакцинированы, а треть из них уже успела получить ревакцинацию.

Также отмечается, что менее 1% случаев коронавируса в США за прошлую неделю были "омикронным" вариантом, при этом дельта-вариант составил более 99%.

Валенски отмечает, что многие факторы могут повлиять на развитие пандемии, поэтому делать основательные выводы пока рано.

В департаменте здравоохранения и науки Associated Press пытаются установить, действительно ли мутированный штамм коронавируса является более легкой формой болезни, чем другие штаммы коронавируса, ведь практически все зафиксированные случаи могли быть "легкими" только потому, что "Омикрон" выявили преимущественно у вакцинированных людей.

Ранее "Телеграф" рассказал о новых симптомах мутированного штамма "Омикрон", которые на первый взгляд могут показаться довольно странными. Чаще они встречаются у заболевших коронавирусной инфекцией детей.