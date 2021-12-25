Вакцинованих від коронавірусу українців щеплять знову: деталі

В Україні за цей рік понад 13,3 млн. громадян пройшли повний курс імунізації від COVID-19.

Вакцинованим у 2021 році українцям стане доступний новий курс щеплень вже наступного року. У цьому полягає базова стратегія МОЗ. В Україні вже подолали поріг вакцинації, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 40% населення.

Про це в інтерв’ю "Супільному" повідомив головний санлікар України Ігор Кузін.

Вакцинуватися за рік від перших двох доз можна як і тим самим препаратом, так і вибрати інший. Як зазначив Кузін, невідомо, які вакцини в Україні будуть на 2022 рік. За програмою Covax стане відомий план поставок у перші три місяці наступного року. За кількістю законтрактованих та гарантованих доз, а також залишків вистачить на повну ревакцинацію близько 70% українців. На складах на кінець року залишиться від 9 до 10 млн доз різних препаратів.

Додаткова та бустерна дози вакцини мають бути надані вразливим категоріям. Нагадаємо — в Україні вже розпочато ревакцинацію медперсоналу та співробітників інтернатів, а для людей з тяжкими захворюваннями імунітету, онкологією та після трансплантації відкрито можливість ввести третю дозу коронавірусу через 28 днів-3 місяці після щеплень за звичайною схемою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні при перетині кордону для частини туристів та громадян запроваджують подвійну перевірку ПЛР-тестом.