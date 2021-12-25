В Україні впроваджують подвійну перевірку ПЛР-тесту, але не для всіх: подробиці

МОЗ запроваджує подвійну перевірку ПЛР-тесту через "Омікрон"

З появою оновленої мутації коронавірусу та надшвидкого розповсюдження "Омікрону" переважна кількість країн Європейського союзу почала вводити посилені карантинні обмеження, зокрема це стосується перетину кордону для подорожуючих іноземців. В Україні також вирішили послідувати прикладу сусідів та впровадити додатковий захід у вигляді подвійної перевірки ПЛР-тестів при в'їзді у країну.

Як повідомляє Telegram-канал Михайла Радуцького, в Україні поки що не планується зміна правил перетину кордону, але для більш ефективного виявлення "Омікрону" та затримки його поширення серед її жителів частково змінять правила для окремих груп громадян.

Кого зобов'яжуть проходити подвійну перевірку?

Пацієнтів, які проживають на територіях, де вже виявлено мутовану хворобу.

Осіб з безсимптомним (атиповим) проявом коронавірусу або ти, хто "переживає" інфікування найтяжче.

Громадян, які прибули з інших країн. Спочатку їх зразки перевірятимуть за допомогою тест-систем на штам "Дельта" і якщо він виявиться від'ємним, то до особи буде застосовано повне секвенування для визначення штаму коронавірусу.

Також зазначається, що, як і раніше, іноземці, які перетинають кордон, зобов'язані пред’являти сертифікати про ковід-щеплення або результати негативних ПЛР-тестів.

Категорично забороняється в'їзд до країни громадянам, які прибули з таких країн:

Південно-Африканська Республіка,

Республіка Ботсвана,

Республіка Зімбабве,

Республіка Намібія,

Королівство Лесото,

Королівств Есватіні,

Республіка Малаві.

Також це стосується осіб, які знаходились на території вищевказаних країн не менше семи днів упродовж останніх двох тижнів.

Українці, які знаходились на цих територіях понад тиждень, під час повернення до України повинні пройти 14-денну самоізоляцію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через те, що вагітні жінки залишилися поза межами випробувань коронавірусної вакцини на ранніх стадіях, вони зараз є найуразливішими до нового мутованого штаму "Омікрону".