Омікрон підвищує ризики для вагітних: що відомо

Вагітні жінки мають більший ризик отримати ускладнення після коронавірусу

Новий мутований штам коронавірусної інфекції "Омікрон", який з феноменальною швидкістю розповсюджується країнами світу, а нещодавно був виявлений і в Україні, може підвищити ризики для вагітних.

За інформацією видання Bloomber, саме вагітні жінки залишилися поза межами випробувань вакцини проти коронавірусу на ранніх стадіях, а через те, що нова мутація є дуже заразною, вона може спровокувати ряд ускладнень для майбутніх матерів.

До прикладу лише у Великобританії близько 75% вагітних жінок залишилися невакцинованими від ковіду, що зробило їх найуразливішими до хвороби. У США цей показник досяг 65%.

Побоювання науковців зараз стимулює оновлена мутація коронавірусної інфекції — штам "Омікрон", який є дуже заразним та розповсюджується світом неймовірно швидко. На дослідження мутованого ковіду зараз залучені спеціалісти медичної сфери усього світу, але дотепер достеменно невідомо, що можна від нього очікувати.

Повідомляється також, що в Англії в період з травня по жовтень від коронавірусу померли 17 вагітних жінок і четверо немовлят. За цей же період 98% вагітних, які потрапили в реанімацію на апарати ШВЛ, були невакцинованими.

Саме через гнітюче низькі показники у застосуванні вакцини вагітним, велика кількість жінок зазнала серйозної шкоди.

Нерішучість вагітних жінок щодо потреби вакцинуватися посилює імунодефіцит, що є особливо небезпечним на пізніх триместрах вагітності, адже може спричинити передчасні пологи. Що також підвищує ймовірність довгострокових проблем зі здоров’ям у майбутньої матері.

Єдиним виробником ліків проти коронавірусу, який ризикнув провести дослідження на вагітних, була компанія Pfizer Inc. Але через низький рівень охоплення та етичні міркування щодо надання жінкам ефекту плацебо у вигляді обнадійливих фактів щодо дієвості вакцини, коли вони вже були рекомендовані світу, дослідження все ж вирішили призупинити.

Наразі проблема полягає в тому, щоб вирішити, коли можна щепити вагітних жінок, адже препарати проти коронавірусу повинні бути повністю безпечними.

На жаль, поки що у вчених питань більше, аніж відповідей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мутований штам "Омікрон" вже став домінуючим у США і встиг забрати там перше життя.