Чи варто панікувати? В Британії оцінили темпи поширення штаму коронавірусу "Омікрон"

Британські експерти висловили побоювання щодо нової хвилі коронавірусу через "Омікрон"

Темпи поширення нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" викликають серйозне занепокоєння. Зокрема, у британському МОЗ дійшли висновку, що він розповсюджується з "феноменальною швидкістю".

Про це заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід, передає Sky News.

За його словами, все що відомо про Омікрон — штам — це те, що він розповсюджується небачено швидко і з таким станом речей із жодним із наявних до цього штамів ще не зіштовхувалися. Джавід вказав, кількість нових випадків захворюваності подвоюється кожні два-три дні й це може свідчити про загрозу нової хвилі коронавірусу.

Британський міністр зазначив, що вакцинація є ефективною від нової мутації COVID-19, але не дві дози вакцини, а три. Саме тому у Великій Британії активно закликають робити бустерну дозу щеплення і вже почали розгортати для цього нові пункти вакцинації з 12-годинним графіком роботи.

Глава МОЗ додав, що наразі у Британії "Омікроном" хворіють 10 осіб — всі вони лікують у госпіталях і поки немає інформації про те, що хвороба протікає у них важко. Про летальні випадки від цієї мутації також не повідомлялося. І навіть попри те, що кількість заражених Омікрон — штамом у Британії дуже маленька, влада все одно побоюється сплесків через високу заразність штаму.

Нагадаємо, за даними МОЗ України, в нашій країні цей штам ще не був виявлений, проте превентивні заходи вже було вжито.

Як стверджують у ВООЗ, "Омікрон" є більш заразним і становить небезпеку навіть для тих людей, хто вже переніс інфікування старішими штамами.